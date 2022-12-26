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PKK Paris sokaklarını altüst etti Fransız gazetesi Liberation Türkiye'yi hedef aldı

PKK Paris sokaklarını altüst etti Fransız gazetesi Liberation Türkiye'yi hedef aldı

Paris'te 23 Aralık'ta Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası terör örgütü PKK yanlıları sokakları savaş alanına çevirdi. Fransız gazetesi Liberation, konuya ilişkin haberinde "Irkçı suçun arkasında Türkiye'nin gölgesi var" ifadelerini kullandı.

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Fransa’nın başkenti Paris’te 23 Aralık’ta 69 yaşındaki bir kişi, Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında rastgele ateş açtı, olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Saldırının ardından toplanan terör örgütü PKK yandaşları, sokakları savaş alanında çevirdi. PKK yandaşları, polisle karşı karşıya geldi.

Şehri birbirine katan PKK terör örgütü destekçileri, kaldırım taşlarını sökerek polise fırlattı ve otomobilleri devirerek ateşe verdi. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Şiddet olaylarında 31 Fransız polisi yaralandı.

Fransız gazetesi suçu Türkiye'ye attı

Liberation Gazetesi, konuyla ilgili haberinde Türkiye’den şüphelenildiğine dair ifadeler paylaştı. Skandal ifadelerin yer aldığı haberde, “Irkçı suçun arkasında Türkiye’nin gölgesi var” denildi.

Ayrıca haberin içeriğinde saldırının arkasında “Türk gizli servislerinin” olabileceği yazıldı.

William M. olarak açıklanan zanlının emniyet yetkililerine saldırıyı ırkçı olduğu için düzenlediğini söylediğini aktardı.

12 Aralık'ta kefaletle serbest bırakılmış

Zanlının, içinde en az 25 fişeklik bir kutu ve "iki ya da üç dolu şarjör" bulunan bir çantayla yakalandığını da sözlerine ekleyen kaynak, silahın ABD Ordusu'nda yaygın kullanılan Colt 1911 tabancası olduğunu açıkladı.

Silahlara meraklı olduğu bilinen 69 yaşındaki eski tren makinistinin Aralık 2021'de Paris'te işlediği bir 'ırkçı saldırı' sonrası silahla zarar verme suçundan hapis cezasına çarptırıldığı 12 Aralık'ta cezaevinden kefaletle serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

Sanık ilk ifadesinde suçunu itiraf etti

Paris savcılığının açıklamasına göre, ifadesinde kendini "depresif" ve "intihara meyilli" olarak tanımlayan 69 yaşındaki Fransız zanlı, 2016 yılında yaşanan bir hırsızlık olayından bu yana "intihar etmeden önce" "hep göçmenleri, yabancıları öldürmek istediğini" de dile getirdi. 

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