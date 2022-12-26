BIST 5.536
DOLAR 18,68
EURO 19,85
ALTIN 1.076,34
HABER /  DÜNYA

İspanya'da yolcu otobüsü nehre düştü

İspanya'da yolcu otobüsü nehre düştü

İspanya'da bir yolcu otobüsünün köprüden geçtiği esnada Lerez Nehri'ne düşmesi sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu.

Abone ol

İspanya'nın kuzeybatısında dün yerel saatle 21.30 sıralarında Lugo ve Vigo kentleri arasında yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs köprüden geçtiği sırada Lerez Nehri'ne düştü.

İlk belirlemelere göre kazada en az 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de kayboldu. Olay yerine gelen arama ekipleri, araç sürücüsünü ve bir yolcuyu nehirde sürüklenirken kurtardı. 

Yaralılar yakındaki hastanelere sevk edildi. Yetkililer, otobüste 1'i şoför toplam 9 kişinin bulunduğunu bildirdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle gece saatlerinde ara verilen arama kurtarma çalışmalarına sabahın erken saatlerinde yeniden başlandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Diyarbakır'da askeri araç devrildi! Yaralı askerler var
Diyarbakır'da askeri araç devrildi! Yaralı askerler var
İstanbul Valisi Yerlikaya açıkladı! İşte ülkelerine gönderilen yabancı sayısı
İstanbul Valisi Yerlikaya açıkladı! İşte ülkelerine gönderilen yabancı sayısı
Ankara müftüsü zebra eti yenir dedi ortalık karıştı! Peki İslam'da zebra eti helal mi?
Ankara müftüsü zebra eti yenir dedi ortalık karıştı! Peki İslam'da zebra eti helal mi?
PKK Paris sokaklarını altüst etti Fransız gazetesi Liberation Türkiye'yi hedef aldı
PKK Paris sokaklarını altüst etti Fransız gazetesi Liberation Türkiye'yi hedef aldı
Bakan Karaismailoglu duyurdu: İstanbul Havalimanı metrolarının beyni olacak
Bakan Karaismailoglu duyurdu: İstanbul Havalimanı metrolarının beyni olacak
2023 seçimleri için düğmeye basıldı! AK Parti tam kadro sahada
2023 seçimleri için düğmeye basıldı! AK Parti tam kadro sahada
Rekor üstüne rekor! Borsa yılın son haftasına hızlı girdi
Rekor üstüne rekor! Borsa yılın son haftasına hızlı girdi
Kamuya 224 daimi personel alınacak
Kamuya 224 daimi personel alınacak
Hayat pahalılığı İspanyolların Noel yemeklerini vurdu
Hayat pahalılığı İspanyolların Noel yemeklerini vurdu
Doğumuna bir hafta kalan kadın evde korkunç halde bulundu
Doğumuna bir hafta kalan kadın evde korkunç halde bulundu
Spor Toto Süper Lig’de 16. haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig’de 16. haftanın hakemleri belli oldu
Güney Kore'den Kuzey Kore'ye uyarı ateşi! Savaş uçakları havalandı
Güney Kore'den Kuzey Kore'ye uyarı ateşi! Savaş uçakları havalandı