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İstanbul Valisi Yerlikaya açıkladı! İşte ülkelerine gönderilen yabancı sayısı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul Valisi Yerlikaya açıkladı! İşte ülkelerine gönderilen yabancı sayısı

Düzensiz göçle mücadele sürüyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 1 Ocak-25 Aralık tarihlerinde İstanbul'da 166 bin 652 yabancıya işlem yapıldığını bildirdi.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1 Ocak-25 Aralık tarihlerinde İstanbul'da 166 bin 652 yabancıya işlem yapıldığını, 47 bin 164 kişinin de ülkelerine geri gönderildiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "1 Ocak-25 Aralık 2022 tarihlerinde İstanbul'umuzda düzensiz göçle mücadele kapsamında 166 bin 652 yabancıya işlem yapıldı.

47 bin 164'ü ülkelerine geri gönderildi. 110 bin 91'i sınır dışı işlemleri kapsamında diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildi." ifadelerini kullandı.

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