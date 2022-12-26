26 Aralık altın fiyatlarında neler oluyor İslam Memiş 2023 bombasını patlattı

Altın fiyatları yükseldi mi düştü mü merak ediliyor. 26 Aralık gram altın 1.081, çeyrek altın 1.803, yarım altın 3.608, cumhuriyet altını 7.187 liradan alıcı buluyor. Dolar 18,70, Euro da 19,91 liradan işlem görüyor. "2023 genel itibariyle zaten riskli, karmaşık ve belirsiz bir yıl olacak." diyen Memiş, tv100'deki yazısında şunları kaleme aldı: