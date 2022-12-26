İzmir'de vahşet! Çocuğunun önünde karısının boğazını kesti

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti. Çiftin 5 ve 12 yaşında iki çocuğu olduğu ortaya çıktı.Abone ol
2 çocuk annesi Nurhan F. ile kocası A.F. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından A.F, eşini boğazından bıçakladı. Şüpheli, 5 yaşındaki kızını ev sahibine bıraktıktan sonra otomobille kaçtı.
Bağırma seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Nurhan F'nin hayatını kaybettiği belirledi.
Kaçmadan önce ev sahibine söylemiş
Çiftin 12 yaşındaki çocuklarının okulda olduğu, zanlının kaçmadan önce ev sahibine, "Çocuğu annesi birazdan alacak" dediği öğrenildi.