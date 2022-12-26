Çorum'da maden ocağında yangın çıktı! Yaralılar var

ÇORUM'un İskilip ilçesindeki bir maden ocağında yangın çıktı. Karbonmonoksit gazından etkilenen 6 işçi hastaneye kaldırıldı. Maden ocağındaki yangın işçiler tarafından söndürüldü.Abone ol
Çomu köyündeki bir maden ocağında sabah saatlerinde çıkan yangına müdahale eden işçilerden 6'sı karbonmonoksit gazından etkilendi.
Madenden çıkartılan Adil Arık, İsmail Bayram, Veysel Bahadır, Abdullah İpek, Yılmaz Filiz ve Recep Şahin hastaneye kaldırıldı.
Burada ilk müdahalesi yapılan işçilerden 4'ü ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.