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CHP'den emekli maaşlarına zam teklifi! En düşük emekli maaşı 8 bin 500 TL olsun

CHP'den emekli maaşlarına zam teklifi! En düşük emekli maaşı 8 bin 500 TL olsun

Asgari ücrete gelen yüzde 54'lük zammın ardından emekli ve memur da Ocak'ta enflasyon farkının dışında ek zam talep ediyor. CHP, emekli aylıklarında artış ve ek destekler içeren 6 maddelik kanun teklifi hazırladı. Teklif ile en düşük emekli aylığının net asgari ücret olan 8.506 liraya yükseltilmesi önerildi.

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Ocak'ta emekli maaşlarına kaç lira zam gelecek? Asgari ücrete yapılan yüzde 54'lük zam emekli ve memurlarda da beklentiyi yükseltti. Emekliler ise asgari ücretle emekli maaşı arasındaki farkın kapatılmasını istiyor. CHP emekliler için harekete geçti. CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanan emekli ve memura zam kanun teklifi Meclis'e sunuldu. 

Bayram ikramiyesi de 8 bin 500 TL verildi

CHP'nin teklifinde en düşük emekli aylığının net asgari ücret düzeyi olan 8.506 TL’ye yükseltilmesi, emeklilere yılda iki kez dini bayramlarda ödenen ikramiyelerin de net asgari ücret olarak verilmesi öngörüldü. 

Büyük çoğunluk 3.500 TL maaş alıyor

30-35 yıl çalıştıktan sonra emekli olmaya hak kazanan vatandaşların büyük çoğunluğunun 3500 ile 5000 TL arasında düzeyindeki yoksulluk ve açlık sınırının çok altında bir aylık gelirle yaşam mücadelesi verdikleri belirtilen CHP'nin teklifinde, emeklilerin ömrünün geri kalanında refah içinde değil düşük emekli maaşlarıyla yarı aç yarı tok yaşamaya mahkum edildiği vurgulandı

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