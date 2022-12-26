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Demet Akalın 2 salata ve 2 içecek için 926 TL ödedi ayıp ya kimse salak değil

Demet Akalın 2 salata ve 2 içecek için 926 TL ödedi ayıp ya kimse salak değil

Artan fiyatlarla birlikte ünlü isimlerden de sosyal medyada paylaşımlar geliyor. Demet Akalın, restoranlardaki artan fiyatlara isyan etti. Akalın, 2 salata ve 2 içecek için 926 TL ödeyince sinirlendi.

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Ece Erken'in doğal gaz faturası isyanından sonra Demet Akalın da yediği salataya ödediği paraya isyan etti. Yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın son paylaşımıyla dikkat çekti.

Ece Erken'in doğal gaz faturası isyanından sonra Demet Akalın da yediği salataya ödediği paraya isyan etti. Yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın son paylaşımıyla dikkat çekti.

Gittiği mekânda 2 salata ve 2 içecek için 926 TL hesap ödeyen şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Esnafcıyız, dükkâncıyız da. Bir tavuklu bir somonlu salata 2 içeceğe 926 lira aldılar. Ayıp ya, kimse salak değil. Somona ayrı para yazmak ne?"diyerek sitem etti.

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