Ali Koç Trabzon'da ne yaptı? Sahada Trabzonspor, tribünde Ali Koç kazandı!

Trabzonspor'a deplasmanda 2-0'lık skorla kaybeden Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç maçı tribünden seyretmişti. Hatta Başkan Ali Koç'un takımının yenilmesine rağmen keyifli halleri çok konuşulmuştu. Statta Ali Koç'a yakın noktada bulunan Osman Ergin isimli bir vatandaş dikkat çeken bir analiz yaptı.

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Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'a 2-0'lık skorla mağlup oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un maçın bitiminin ardından takımının yenilgi almasına rağmen keyifli halleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Ali Koç'un keyifli hallerine bizzat şahit olan Osman Ergin isimli bir vatandaş, sosyal medyada gelen tepkilerin tam tersi bakış açısıyla bir analiz yaparak "Sahada Trabzonspor, tribünde Ali Koç kazandı" dedi.

Osman Ergin'in dikkat çeken "Ali Koç" analizi şöyle:

Ali Koç ile bir maçı ilk kez böylesine yakın takip etme fırsatı bulduk.. Maç öncesi… Maç sırası… Ve stadyumdan ayrılana kadar…. Yakın durduk… İzledik… Hatta küçük bir sohbetimiz de oldu..

Hem de Trabzon’da Akyazı Stadyumunda Trabzonspor Fenerbahçe maçında Fenerbahçe Başkanı olarak yer almanın her daim arena gibi olduğunu bilmeyen yoktur…

Sinirleriniz alınmış olmalı

Müthiş bir atmosfer… Bir kere sinirlerin mutlaka alınmış olmalı!.. Hele, hele Fenerbahçe Başkanı iseniz… Trabzon’da Fenerbahçe maçlarının havasını bilmeyen yoktur..

Mesafe 3-5 metre

Ve oturduğu protokol tribünü ile taraftar tribünü arasındaki mesafe 3-5 metre… Söz konusu Fenerbahçe Başkanı ve özelliklede Ali Koç olunca da işin rengi daha da değişiyor…

Hakemin F. Bahçe lehine her tartışmalı kararı sonrası sanki kararları Ali Koç veriyormuş, hakemi o yönlendiriyormuş gibi kendisine yönelik tepkisel sözleri düşünün vs..

Müthiş sağduyulu… Müthiş beyefendi…

İşte böyle atmosferde; Müthiş sağduyulu… Müthiş beyefendi… Müthiş olgun… Müthiş saygılı…

Ve karşısındaki insanlar nefret dili sahibi olsa da müthiş sakin ve sevgi dolu bir Başkan profili izledik!.. Hiç bir an tahrik olmadı…

Ali Koç gözleri ile konuştu

En kötü söze dahi suskun kalarak insanlara adeta gözleri ile konuşarak cevap verdi…

Devre arasında protokol tribünde bazı yöneticileri ile taraftar arasında çıkan tartışmada dahi herkesten çok sağduyulu davranan bir Fenerbahçe Başkanı gördük…

Yöneticileri çekti aldı… Ateşe benzinle gitse ortalık karışırdı…

Yenilen gol sonrası ise sakin… Tribün sataşmalarına karşı tek kelime cevap vermedi…

Ve maç sonrası…

Hemen tribünü terk etmeyen, rakip Başkan ve yöneticilerini kutlayan, sonra önündeki TS taraftarlarının sevincine karşı onları alkışlayarak cevap veren bir Fenerbahçe Başkanı gerçeğini gördük…

Ne yapacaktı ağlayacak mıydı?

Bazıları yenilgi sonrası neden güldü diye eleştiriyor… Ne yapacaktı ağlayacak mıydı?

Fenerbahçe başkanına yakışır olgunlukta duruş gösterip futbolcularının soyunma odasına gidişine kadar oturduğu yerden kalkarak takip etti… Yanında duran ve kendisini yalnız bırakmayan yakın arkadaşı TFF Başkan vekili Murat Aksu ile sohbet etti…

Maç sonrası misafir salonuna geçerek yöneticilerini yanına alarak sakin bir şekilde bekleyip durum değerlendirmesi yaptı..

TS taraftarlarının teklifini geri çevirmedi

TS taraftarlarının birlikte resim çekilme tekliflerini geri çevirmedi..

Tek kişiyi kırmadı.. Böyle bir Fenerbahçe Başkanını izledik Akyazı’da…

Böylesine gergin atmosferde bir saniye bile gerilmeyen, sinirlenmeyen ve sakin kalmasını bilirken kendi yöneticilerini etrafında toparlayıp stadyumdan onlarla birlikte otobüsle ayrılan bir Ali Koç gerçeği…

Duruşuna ve olgunluğuna hayran kaldık

Açık söyleyeyim duruşuna ve olgunluğuna hayran kaldık…

Söyledik ya.. Biraz gergin olsa tribünde çok şey olurdu ki bütün tahriklere karşı sakin kalmasını bilmek çok ama çok önemli…

Başkan Ali Koç’u kutluyoruz… TFF’nin de bizzat Başkan Ali Koç’u kutlaması gerektiğini düşünüyoruz…

Trabzon’da Trabzonspor-Fenerbahçe maçı gibi sinir katsayısı çok yüksek bir maçta hem de kaybetmişken böylesine örnek ve sağduyulu bir sınav vermek Ali Koç’a çok yakıştı…

Biraz art niyetli olsa bir anda gündemi değiştirirdi

Biraz art niyetli olsa biraz provoke etse o tribünlerde çok şey olur bir anda gündemi değiştirirdi dememek mümkün mü?

Zaten devre arasında o ortamı buldu ama sakin kaldı…

Adına yakışır olgunlukta davrandı…

Mazeret hiç üretmedi…

Kötü oynadık dedi…

Emniyet güçlerine teşekkür etti…

O nedenle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un hakkını teslim etmek gerek…

Sahada kazanan TS, tribünde ise Ali Koç oldu..

Ali Koç Türk futbolu için bir başkandan daha fazlası...

Ve son not…

Ali Koç başkanın kulüpler birliği başkanı olmasının ardından o bilindik duruşunu terk etmesi Türkiye şartlarında kendisine de takımına da zarar verecek gibi görünüyor…

Burası Türkiye Sayın Başkan!.. Günün sonunda 90 dakika boyunca centilmence geçen mücadele sonrası iki takımı da yürekten kutlamak gerek...