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Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’tan flaş karar! Kapatıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’tan flaş karar! Kapatıyor

RUSYA’nın en büyük bankası Sberbank’ın Yönetim Kurulu Başkanı Birinci Yardımcısı Aleksandr Vedyahin, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) ofislerini kapatacaklarını söyledi.

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Vedyahin, yaptığı açıklamada Sberbank’ın Abu Dabi’deki ofisine yönelik “ciddi kısıtlamalar” yaşadıklarını belirtti.

Bu nedenle BAE’deki ofislerini kapatma karar aldıklarını anlatan Vedyahin, “2023’ün ilk çeyreğinde BAE’deki ofisimizi kapatmak zorunda kalacağımızdan ötürü üzüntü duyuyoruz. Ancak ofisimizi kapattıktan sonra da BAE pazarındaki müşterilere yardımcı olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Vedyahin, Çin’de ise 2023’ün sonuna kadar bir şube açmayı umduklarını sözlerine ekledi.

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