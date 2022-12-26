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Menderes Nehri artık siyah! Yılda 4 kez temizleniyor ama yetmiyor

Menderes Nehri artık siyah! Yılda 4 kez temizleniyor ama yetmiyor

Ege Denizi'ne dökülen Büyük Menderes Nehri'nde suyun rengi zeytinyağı fabrikalarının atık sularını dereye bırakması ve evsel atıklardan dolayı siyaha döndü. Yetkilileri ise nehirdeki çöplerin yılda yaklaşık 4 kez temizlendiğini belirtip, yakın zamanda nehirde yeniden temizleme çalışması yapacaklarının bilgisini verdi.

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Ege Denizi'ne dökülen 548 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri'nde su siyah renge döndü. Nehirde evsel atıklardan kaynaklanan kirlilik nedeniyle çöp yığınları oluştu. Kirliliğin zeytinyağı fabrikalarının atık sularını dereye bırakması ile evsel atıklardan kaynaklandığını söyleyen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, bölgeye yüzer bariyer konulması gerektiğini dile getirdi.

Evsel atıklar için vatandaşlara da uyarılarda bulunan Sürücü, Söke'ye bağlı Sarıkemer Mahallesi'nde bulunan tarihi köprü üzerinde incelemelerde bulundu.

Nehirde canlı yaşamının da bu kirlilikten olumsuz etkilendiğini ve balık ölümleri yaşandığını dile getiren Sürücü, "Büyük Menderes Nehri'nin önünde eski tarihi bir taş köprü var. Büyük Menderes Nehri kanayan bir yara haline geldi. Maalesef her yağmur yağdığında yukarı havzadan gelen tüm çöpler köprünün menfezleri tıkandığı için burada toplanıyor.

Çöplerin haricinde suyun rengi de değişerek siyah akmaya başladı. Zeytin hasadı mevsiminde yağ için sıkılan zeytinlerden çıkan siyah renk, önce derelere oradan da Büyük Menderes Nehri'ne akıyor. Burada sürekli balık ölümleri de gerçekleşiyor. Mutlaka çöplerin temizlenmesi lazım. Yüzer bariyer takılması gerekiyor. Çöplerin toplanarak düzenli bir şekilde kepçeyle dışarıya alınması gerekiyor. En doğrusu da vatandaşların çöpleri doğaya atmamaları" dedi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 21’inci Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise nehirdeki çöplerin yılda yaklaşık 4 kez temizlendiğini belirtip, yakın zamanda nehirde yeniden temizleme çalışması yapacaklarının bilgisini verdi.

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