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İsrail, 11 F-35 savaş uçağını inceleme kararı aldı

İsrail, 11 F-35 savaş uçağını inceleme kararı aldı

Teksas'ta kaza yapan beşinci nesil savaş uçağının ardından İsrail özel denetim için düğmeye bastı.

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ABD'de F-35 savaş uçağı, eğitim uçuşu kapsamında dikey iniş gerçekleştirmeye çalışırken kaza yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Teksas'ta yaşanan ve pilotun fırlatma sistemini kullandığı kaza, söz konusu savaş uçaklarının güvenliğini bir kez daha gündeme getirdi.

ABD'deki kaza, İsrail'i harekete geçirdi

Gelişmeler üzerine, Türkiye'nin üretici ortaklığından çıkarıldığı projeyle ilgili İsrail adım atmaya hazırlanıyor.

Times of Israel gazetesi, 11 F-35 savaş uçağının, ABD'deki kaza sonrası incelemeye alınacağını yazdı.

F-35 jetlerinden 11'i kontrol edilecek

İsrail Hava Kuvvetleri, uçağın benzer bir modelinin düşmesinin ardından F-35 jetlerinin 11'ini yere indirmeye karar verdi.

Haberde, "İsrail ordusu, F-35 Ortak Program Ofisi'nin tavsiyeleri doğrultusunda göreve geri göndermeden önce F-35 jetlerinden 11'ini kontrol edecek." denildi.

İsrail ordusu: Özel denetime ihtiyaç var

İsrail Savunma Kuvvetleri, "Bulgular ve verilen bilgilerden, tekrarlanan bir arıza olasılığını ortadan kaldırmak üzere bu uçakların özel bir denetime ihtiyaç duyduğu tespit edildi." açıklamasını yaptı.

ABD: F-35'ler oyun değiştirici

Beşinci nesil F-35 savaş uçağı, ABD tarafından "oyun değiştirici" şeklinde nitelendiriliyor.

İsrail, ABD merkezli savunma yüklenicisi Lockheed Martin'den en az 50 adet F-35 savaş uçağı satın alacak.

İsrail'e teslim edilen uçak sayısı

Şimdiye kadar 36 uçak teslim edildi. Kalan uçakların 2024 yılına kadar ikili ve üçlü gruplar halinde sağlanması planlanıyor.

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