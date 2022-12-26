Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 58 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfedildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. EYT'lilerle ilgili çalışmanın yakında tamamlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "EYT yıl sonuna kadar gündemimizden çıkacak." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Çaycuma'da 58 milyar metreküplük yeni gaz rezervi keşfedildiğini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırsatçılar, günübirlik yüksek kazanç uğruna kendilerinin de içinde bulunduğu Türkiye gemisini delemeye çalışan haramzadelerdir, ahlaksızlardır, namussuzlardır." diyerek tepki gösterdi. Ayrıca Erdoğan, enflasyon hedefinin 2023 sonunda %30'un altına, 2024'te ise tek haneye düşürmek olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalardan satırbaşları şöyle;

Enerji ve ulaştırma başta olmak üzere zirve gayet başarılı geçti, Türkmenistan'ın sahip olduğu doğalgaz projeleri zirve gündeminde yer aldı. Açılış töreninde ülkemizin enerji alanında geldiği yeri anlatma imkanı bulduk. Mardin'e 17 Aralık'ta düzenlediğimiz ziyarette farklı kesimlerle bir araya geldik. Değerle yüzyılı buluşmasında insanlarımızı karşı karsıya getirmeye çalışmaların başarılı olmayacağını tüm dünyaya ilan ettik. Salı günü savunma sanayi projelerindeki son durum ve iş programlarını gözden geçirdik. Türkiye artık sadece kendisi için üreten bir ülke olmanın ötesine geçmiştir. İnşallah önümüzdeki yıl bu konunum daha da güçlendireceğiz.

Net asgari ücret 2 kat artmış oldu

Perşembe günü milyonlarca çalışanımızı ilgilendiren 2023 asgari ücretini açıkladık. 2002'de net asgari ücret 84 liraydı. 2020 yılında 2825 liraya çıkardı. Kurda ve enflasyonda yaşanan gelişmeleri dikkate alarak yıl içindeki gelişmeler temmuz ayında 5.500 lira seviyesine çıkarmaya yönelttik. Net asgari ücret yıl başına göre 2 kat artmış oldu. 8507 liralık asgari ücretin 250 lirası devlet tarafından ödenecektir.

Eyt mesajı: Yılbaşından önce tamamlayacağız

İnşallah memur ve emekli maaş artışlarını da bu artışla da yapacağız. Çalışanların emekliliklerini kapsayan çalışmaları da yılbaşından önce tamamlayacağız. Küresel krize bağlı artıları telefi edip üzerine çıkana kadar bu çalışmaları sürdüreceğiz.

"Fırsatçılara izin vermeyeceğiz"

Bu arada fırsatçılık peşinde koşanları da affetmeyeceğiz. Mal ve hizmetlere, maliyet artışının çok üzerindeki artışları yapanları kısa vadede kazandırıyormuş gibi görünse de kısa ve orta vadede kaybettirecek bir yaklaşımdır. Bu fırsatçılar, günü birlik yüksek kazanç uğruna kendilerinin de içinde bulunduğu Türkiye gemisini delemeye çalışan haramzadelerdir, ahlaksızlardır namussuzlardır. Milletimizden gerekirse mal ve hizmet ihtiyaçlarını alternatif kanallara yönelterek hak ettikleri dersi vermelerini bekliyoruz.

Bu hafta da çeşitli açılışlarla ülkemize eserler kazandırmayı sürdüreceğiz. Hatırlanacağı üzere bundan 20 yıl önce iktidara gelirken ülkemizi eğitim, sağlık, ulaşım, dış politika alanlarında yükselteceğinin sözünü verdik. Geriye dönüp baktığımızda geçtiğimiz yüzyılın eksiklerini giderdiğimiz bir dönem görüyoruz. Küresel güçlerin kuşatmalarını kırarak ülkemizi bu günlere getirdik. Pek çok bedel ödedik, yeri geldi kaos çıkarmaya çalıştılar. Yeri geldi terör örgütleri ile şehirlerimizi kana buladılar yeri geldi darbe girişiminde bulundular.

Hamd olsun milletimizle yürek yüreğe omuz omuza vererek bunların hepsini bertaraf ettik. Son 1 yıldır yaşadığımız ekonomik türbülans bu sürecin örneklerindendir. Ülkemizi bu sarsıntıdan çıkartarak hedeflerimize daha sıkı odaklandığımız bir döneme girdik.

Eğitime destek

Artık son günlerini yaşadığımız 2022 yılını uğurlayacak, 2023'e merhaba diyeceğiz. Bu vesileyle hükümetimizin 2023 hedefleri konusunda bir değerlendirmeyi paylaşacağız. Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak için 6 bin yeni anaokulu açarak 5 yaş okullaşma oranını %99'a çıkardık.

Taşımalı eğitimle ve pansiyonda kalarak 1,8 milyon evladımıza ücretsiz Yemek veriyoruz. Ders kitapları yanında, biliyorsunuz 20 yıldır okullar açılırken ders kitapları ücretsiz. Şimdi de yardımcı kaynaklar için 160 milyon yardımcı kaynak dağıtıyoruz. Halen başarı ile süren mesleki eğitim çalışmalarını sanayi ile işbirliği içinde sürdüreceğiz. Halk eğitim merkezlerini içlerimizin tamamına yayacağız.

"Yeni mücadele safhasına geçiyoruz"

Geçtiğimiz yıl, bölücü örgüte karşı operasyonları 124 bine çıkararak 9 bin sığına imha ederek, örgüte katılımı asgari düzeye indirerek göz açtırmadık. Sınır ötesinde terörü kaynağında yok etme stratejisiyle cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı harekâtını yürüttük. Pençe harekatlarıyla Kuzey Irak sınırımızı güvenli hale getirdik.

Bu tedbirlerin ardından 256 bin düzensiz göçmenin geçişi engellenirken, çok sayıda silah, uyuşturucu ele geçirildi. Bedelli askerlikten 169 bine yakın vatandaşımızın yararlanmasını temin ettik. Narkotik suçlardan yakalanan 120 bin kişi halen cezaevinde bulunuyor. Önümüzdeki yıl güvenlikte, terörü kaynağında kurutma stratejimizi tüm güney sınırımızda uygulamayı sürdüreceğiz. Özellik Suriye sınırında, 30 km derinliğindeki güvenlik hattımızdaki boşlukları kapatacak adımlar atacağız.

Kritik öneme sahip savunma sanayi projelerimizde herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini temin edeceğiz. İnsanlı ve insansız milli muharip hava araçlarındaki ilerlemelerle bu anlamda ülkemize uygulanan örtülü ambargoları yırtıp atacağız.