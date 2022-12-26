Skandal olayın ardından Fransa Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı!

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağırılarak Fransa sokaklarında Türkiye aleyhine başlatılan kara propagandadan duyulan rahatsızlık ve tepki dile getirildiAbone ol
Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.
Büyükelçiye Paris’te bir Fransız’ın gerçekleştirdiği saldırı bahane edilerek, PKK/PYD/YPG çevrelerinin Türkiye aleyhine başlatılan kara propaganda nedeniyle duyulan rahatsızlık iletildi.
Ne olmuştu?
Fransız vatandaşının Paris'te düzenlediği saldırısı sonrası başkent sokaklarını yakıp yıkan terör örfütü PKK/YPG'yi görmezden gelen Fransız basını, Türkiye'yi saldırının sorumlusu olarak göstermeye çalıştı.
Liberation: Saldırının arkasında türkiye'nin gölgesi var
Liberation gazetesi, konuyla ilgili haberinde Türkiye'den "şüphelenildiğine" dair ifadeleri paylaştı.
Haberde, "Irkçı suçun arkasında Türkiye'nin gölgesi" ifadesiyle takınılan tavır, olayla ilgili dikkatlerin açıkça başka yerlere çekilme çabalarını gösteriyor.