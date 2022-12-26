İmamoğlu'nu bitirme planı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Pazartesi günü müjde vereceğim" açıklaması sonrası tüm dikkatler artık yapılacak olan açıklamaya çevrilmişti. İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Youtube hesabında canlı yayında Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Pazartesi günü Karadeniz'deki Doğalgaz ile ilgili bir müjde vereceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından tüm dikkatler bugüne çevrildi. Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından bahsini ettiği müjdeyi canlı yayında duyurdu.

Ancak bu müjdeden daha çok merak edilen bir konu vardı; o da EYT... Milyonların beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu ile ilgili Erdoğan, "Yılbaşından önce Türkiye'nin gündeminden kaldıracağız" dedi.

İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Youtube hesabında canlı yayında Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları değerlendirdi.