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Bakan Bilgin EYT'nin açıklanacağı tarihi duyurdu! Yaş şartı...

Bakan Bilgin EYT'nin açıklanacağı tarihi duyurdu! Yaş şartı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesinin bu hafta açıklanacağını söyledi.

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 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesinin bu hafta açıklanacağını söyledi.

"Bu hafta  açıklıyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "EYT düzenlemesini bu hafta açıklayacağız. Yaş şartı olup olmayacağını da o gün açıklayacağız." dedi.

Seçim sonrasına kaldığı iddialarına ilişkin gelen soruya da cevap veren Bakan Bilgin, " Yok öyle bir şey. Bu hafta açıklayacağız." dedi.

Yaş şartının olup olmayacağı hakkında gelen soruya ise, "O gün açıklayacağız" diyerek cevap verdi.

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