Karadeniz'deki keşfedilen doğalgazın uluslararası fiyatı, 1 trilyon dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de keşfedilen toplam 710 milyar metreküp doğalgazın uluslararası piyasadaki fiyatının 1 trilyon dolar olduğunu duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazıyla ilgili müjdeyi verdi. Fatih sondaj gemisinin yaptığı son sondaj çalışmasında 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin keşfedilmesiyle bölgede toplamda toplam keşif 710 milyar metreküpe ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, keşfedilen gazın uluslararası fiyatının 1 trilyon dolar olduğunu açıkladı:

"Gazın değeri 1 trilyon dolar"

"Fatih Sondaj gemimiz Çaycuma-1 sondajında denizin 3023 metre altında 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervini keşfetti. Daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküplük rezervimiz 652 milyar metreküp olarak revize edildi. Böylece Karadeniz'deki gaz rezervimiz, yeni keşifle birlikte 710 milyar metreküpe ulaştı.

Karadeniz'de keşfettiğimiz gazın bugünkü rakamla karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır. Bu, Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik değeridir. Enerjide merkez ülke olmak için gereken tüm imkanlara sahibiz. Türk Akım Trakya'ya gelecek. Orası bir merkez olacak."