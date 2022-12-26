BIST 5.504
DOLAR 18,68
EURO 19,88
ALTIN 1.080,70
HABER /  SPOR

Salah'ın paylaşımı Müslüman takipçilerini fena kızdırdı

Salah'ın paylaşımı Müslüman takipçilerini fena kızdırdı

Liverpool'un Mısırlı yıldız futbolcusu Mohamed Salah, sosyal medya hesabından paylaştığı Noel paylaşımı ile Müslüman hayranlarını kızdırdı.

Abone ol

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen yıldız golcü Mohamed Salah, sosyal medya hesabında "Mutlu Noeller" etiketiyle bir paylaşımda bulundu.

Ailesi ile birlikte Noel ağacı önünde çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşan Salah'a Müslüman hayranlarından tepki geldi.

Fotoğrafa bir takipçisi, "Çocuklarım seni Müslüman bir figür olarak görüyor, çocuklarım için kötü örnek oluyorsun" derken başka bir takipçisi de "Hristiyanlar ile Hristiyan bayramını kutladığın için seni hemen takipten çıkmalıyım" yorumunu yaptı.

Bazı hayranları destek çıktı

Mısırlı yıldıza ülkesinden bazı hayranları da destek verdi. Salah'a, "Sen bizim için Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Kylian Mbappe'nin toplamısın" yorumlarında bulunuldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Gübre ve yem fiyatları nisan sonuna kadar sabitlendi
Gübre ve yem fiyatları nisan sonuna kadar sabitlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan sınır ötesi harekatı açıkladı: Yeni safhaya geçiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan sınır ötesi harekatı açıkladı: Yeni safhaya geçiyoruz
Karadeniz'deki keşfedilen doğalgazın uluslararası fiyatı, 1 trilyon dolar
Karadeniz'deki keşfedilen doğalgazın uluslararası fiyatı, 1 trilyon dolar
Bakan Bilgin EYT'nin açıklanacağı tarihi duyurdu! Yaş şartı...
Bakan Bilgin EYT'nin açıklanacağı tarihi duyurdu! Yaş şartı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 58 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 58 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfedildi
İmamoğlu'nu bitirme planı
İmamoğlu'nu bitirme planı
Skandal olayın ardından Fransa Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı!
Skandal olayın ardından Fransa Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e 'çarparım' cevabı!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e 'çarparım' cevabı!
İsrail, 11 F-35 savaş uçağını inceleme kararı aldı
İsrail, 11 F-35 savaş uçağını inceleme kararı aldı
Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’tan flaş karar! Kapatıyor
Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’tan flaş karar! Kapatıyor
Menderes Nehri artık siyah! Yılda 4 kez temizleniyor ama yetmiyor
Menderes Nehri artık siyah! Yılda 4 kez temizleniyor ama yetmiyor
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı tarihi açıkladı: Enflasyonda sert düşüşler olacak
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı tarihi açıkladı: Enflasyonda sert düşüşler olacak