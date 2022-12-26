Salah'ın paylaşımı Müslüman takipçilerini fena kızdırdı

Liverpool'un Mısırlı yıldız futbolcusu Mohamed Salah, sosyal medya hesabından paylaştığı Noel paylaşımı ile Müslüman hayranlarını kızdırdı.

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İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen yıldız golcü Mohamed Salah, sosyal medya hesabında "Mutlu Noeller" etiketiyle bir paylaşımda bulundu.

Ailesi ile birlikte Noel ağacı önünde çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşan Salah'a Müslüman hayranlarından tepki geldi.

Fotoğrafa bir takipçisi, "Çocuklarım seni Müslüman bir figür olarak görüyor, çocuklarım için kötü örnek oluyorsun" derken başka bir takipçisi de "Hristiyanlar ile Hristiyan bayramını kutladığın için seni hemen takipten çıkmalıyım" yorumunu yaptı.

Bazı hayranları destek çıktı

Mısırlı yıldıza ülkesinden bazı hayranları da destek verdi. Salah'a, "Sen bizim için Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Kylian Mbappe'nin toplamısın" yorumlarında bulunuldu.