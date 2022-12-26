Gübre ve yem fiyatları nisan sonuna kadar sabitlendi

Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gübre ve yem fiyatlarının nisan sonuna kadar sabitlendiğini belirterek "Yeni fiyat listesi artışlardan etkilenmeyecek" dedi.

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Yılın son Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından millete seslendi.

Çiftçilere de müjde

Kameralar karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere de müjde verdi. Gübre ve yem fiyatlarına değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Kimyevi gübre çeşitlerinde yüzde 13'e varan indirim"

"Bugün bir müjde çiftçi ve tüketicilerimize vermek istiyorum.

Salgın sonrasını fırsat bilerek haksız kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi sürdüyoruz. Çiftçilerimizin temel ihtiyaçlarının başında gelen, gübre ve karma hayvan yeminde daha önce bir dizi indirimi hayata geçirmiştik. Şimdi en önemli girdi olan kimyevi gübre ve karma hayvan yemi fiyatlarında indirim yapıyor, fiyat sabitlemesine girdiyoruz.

İlkbahar döneminde yoğun olarak kullanılan kimyevi gübre çeşitlerinde yüzde 13'e varan indirim uygulayacak.

"Gübre ve yem fiyatlarını nisan sonuna kadar sabitliyoruz"

Aynı şekilde karma yemde de yüzde 5'e varan indirim yapılacak. En az bunun kadar önemlisi gübre ve yem fiyatlarını nisan sonuna kadar sabitliyoruz.

Gübre ve yem fiyatlarında üreticimiz lehine gerileme olursa elbette yansıtacağız. Yeni fiyat listesi artışlardan etkilenmeyecek.

"600 çeşit ürün en ucuz fiyatla satışa sunulacak"

Tarım Kredi'nin 1520 kooperatif 400 mini kop, 250 kop bakkal olmak üzere 2 bin 170 hizmet noktasında 600 çeşit ürün en ucuz fiyatla satışa sunulacak.

Üretici tarım kredi-tüketici arasında doğrudan bir kanal kuruluyor. Kimi ürünlerin en uygun fiyatla satışa sunulabilmesi mümkün oluyor.

Önümüzdeki yıllarda 3 bine çıkarmayı hedeflediğimiz tarım kredi satış noktalarındaki indirimler bugün itibariyle başlamıştır."