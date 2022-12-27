Aralarında muhtarlar, kamu görevlileri de var! Ekipler 6 aydır takipteydi

SAMSUN'un Kavak ve Asarcık ilçelerinde düzenlenen operasyonda, aralarında muhtarların ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

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Yaklaşık 6 ay sürdürülen teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "görevi kötüye kullanma", "nitelikli hırsızlık" ve "zimmet" suçlarını işledikleri iddia edilen, aralarında muhtar, orman muhafaza memurları ve şefleri gibi kamu görevlilerinin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

Orman ürünlerini yasa dışı şekilde satarak...

Şüphelilerin, orman ürünlerini yasa dışı şekilde satarak haksız kazanç etikleri, devleti zarara uğrattıkları öne sürüldü.

Jandarmada işlemleri tamamlanan zanlılar, yoğun güvenlik önlemleri altında Kavak Adliyesine çıkarıldı.