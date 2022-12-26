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CHP'den erken seçim açıklaması! Desteklemek için iktidara tek şart sunuldu

CHP'den erken seçim açıklaması! Desteklemek için iktidara tek şart sunuldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, "Nisan başına kadar yapılacak bir erken seçime biz de destek veririz. Ama nisan'ın ilk haftasından sonra yapılacak bir erken seçime yani bir siyasi mühendislik eseri olan yeni seçim kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki bir erken seçime biz destek olmayız" ifadelerini kullandı.

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Türkiye yaklaşan 2023 seçimlerine hazırlanırken, CHP Parti sözcüsü Faik Öztrak'dan erken seçimle ilgili bir açıklama geldi. Öztrak, Nisan ayının ilk haftasını işaret ederek olası bir seçime tek şartla destek vereceklerini açıkladı.

"Erken seçime destek veririz"

Faik Öztrak konuyla ilgili "Nisan başına kadar yapılacak bir erken seçime biz de destek veririz. Ama Nisan'ın ilk haftasından sonra yapılacak bir erken seçime yani bir siyasi mühendislik eseri olan yeni seçim kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki bir erken seçime biz destek olmayız.

"Kendi göbeklerini kendileri kessinler"

Bu siyaset mühendisliğinin parçası olmayız. Zaten bunun bir erken seçim niteliği de yoktur. Seçime bir bir buçuk ay kalmışken neyin erken seçimi? Cumhurbaşkanının yetkisi vardır. Buyursunlar kendi göbeklerini kendileri kessinler" dedi.

Kılıçdaroğlu: Erdoğan aday olmayabilir

Öte yandan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da internet medyasının temsilcileriyle bir toplantıya katıldı. Yaklaşan seçimlere dair konuşan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan seçilemeyeceğini anlarsa seçime girmeyebilir. Seçim kaybetmek istemez. Anlarsa 'Ben girecektim ama YSK onaylamadı' diyecek" açıklamasında bulundu.

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