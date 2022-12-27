Kulis haber! Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu gizlice buluştu! 'Ancak siz beni gösterirseniz aday olurum'

Yerel mahkemesinin hapis ve siyasi yasak cezası kararından sonra cumhurbaşkanı adaylığı denklemine yeniden giren Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki gizli buluşması ifşa oldu. İmamoğlu'nun, CHP liderine, "Ancak siz beni gösterirseniz aday olurum" dediği ve Kılıçdaroğlu'nun ada olması durumunda 'ekip desteği' sözü verdiği iddia edildi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün Ankara Ahlatlıbel'de gizli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ayrıntılarını, TV100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel canlı yayında açıkladı. Cumartesi günü saat 15:00'te Ankara Çankaya Belediyesi'ne bağlı daha önce ilk Altılı Masa toplantısının yapıldığı Ahlatlıbel tesislerinde bir araya geldiğini anlatan Gürel şu kulis bilgilerini paylaştı.

Önce bazı MKY üyeleriyle görüştü

"Cumartesi günü Ekrem İmamoğlu Ankara’ya geliyor. Burada bazı MYK üyeleriyle görüşüyor. Aralarında Veli Ağbaba, Tuncay Özkoç, Engin Koç olduğu bazı isimlerle görüşüyor. Kılıçdaroğlu’yla, İmamoğlu’nun buluştuğu asıl görüşme Ankara Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri’nde gerçekleşiyor."

Belediyene sahip çık, koltuğuna odaklan

"Kemal Bey ‘CHP örgütü yanında olduğun sürece sana bir şey yapamazlar, sen de Belediye’ne sahip çık koltuğuna odaklan’ diyor. Ekrem İmamoğlu da ‘Sizin aday olmanız durumunda benim aday olmam gibi bir durum söz konusu olamaz. Ne sizi ne de partimizi zor durumda bırakırım. Ancak siz beni aday gösterirseniz aday olurum. Adaylığınızı destekliyorum ve elimden geleni yapacağım. Seçim sürecinde benim ekiplerimden de faydalanın. Propaganda sürecinde sizlere destek olmak isterim” diyor. Kemal Bey eğer Ekrem İmamoğlu’nu işaret etmezse İmamoğlu ‘ne partime ne de muhalefet bloğuna zarar verecek işin içinde olmam’ demiş."