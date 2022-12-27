İstiklal Caddesi bombacısından endişelendiren itiraf! Benim gibi Suriyeli bir kız daha var o da saldırabilir
İSTANBUL Taksim'de İstiklal Caddesi'ne bomba koyarak 6 kişinin ölümüne neden olan Suriye kökenli PKK'li terörist Ahlam Albashir'den güvenlik güçlerini alarma geçiren itiraf geldi. Albashir, "Benim gibi Suriyeli 16-17 yaşlarında bir kız daha var, böyle bir eylemde kullanılabilir" dedi...
Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım günü patlayan ve 6 kişinin ölümü 82 kişinin de yaralanmasına neden olan bombalı saldırının faili Ahlam Albashir'den yeni itiraf geldi. Albashir'in güvenlik birimlerini alarma geçiren ifadesine göre, aynın kendisi gibi Suriyeli bir kadın terörist daha var ve her an benzer bir eylem gerçekleştirebilir...
Halk TV yazarı İsmail Saymaz, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda fail olduğu belirtilen Ahlam Albashir'in ifadesinde "kendisi gibi bir başka Suriyeli kız" daha olduğunu söylediğini yazdı. 13 Kasım'da meydana gelen ve 6 vatandaşın hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin olarak dava açılmadığını hatırlatan Saymaz, yazısında şu ifadeleri kullandı:
Bombayı caddeye bırakan Ahlam Albashir adlı Suriyeli kadının İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi’nde alınan 13 sayfalık ifadesi, 'Bir kadın bombacı daha mı var?' sorusunu akla getiriyor.
Albashir, ifadenin son paragrafında, Suriye’den birlikte geldiği sözde eşi Bilal Hassan kod adlı teröristin 16-17 yaşlarındaki Suriyeli bir kıza yer temin ettiğini iddia ediyor. Albahsir, Suriyeli kızın ‘önemli malzemelerle’ geldiğini ifade ederek, yanında patlayıcı bulunduğunu kaydediyor. Albashir’in ifadesi şu şekilde: