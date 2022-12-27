İstiklal Caddesi bombacısından endişelendiren itiraf! Benim gibi Suriyeli bir kız daha var o da saldırabilir

Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım günü patlayan ve 6 kişinin ölümü 82 kişinin de yaralanmasına neden olan bombalı saldırının faili Ahlam Albashir'den yeni itiraf geldi. Albashir'in güvenlik birimlerini alarma geçiren ifadesine göre, aynın kendisi gibi Suriyeli bir kadın terörist daha var ve her an benzer bir eylem gerçekleştirebilir...