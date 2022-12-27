Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş için anket yapıldı! CHP'liler o ismi aday görmek istiyor
Barış Yarkadaş, canlı yayında Cumhuriyet Halk Partisi seçmeniyle ilgili yapılan bir anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre partililerin yüzde 61,5'inin Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday görmek istiyor.Abone ol
Gazeteci Barış Yarkadaş, Tv100'de katıldığı programda, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığıyla ilgili anket sonucunu açıkladı. CHP'lilerin tercihi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu...
Yarkadaş açıklamasında, "15-24 Aralık tarihleri arasında %100 bilgisayar destekli, Türkiye geneli 1500 katılımcıyla yapıldı. ‘CHP seçmeninin adaylara oy verme eğilimi’ diye sormuşlar.
Araştırılan siyasetçiler Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş.
CHP seçmeninin %61,5’i Kılıçdaroğlu’nu aday olarak görmek istiyor, %24,3 İmamoğlu’nu, %14,2 Yavaş’ı görmek istiyor." ifadelerini kullandı.