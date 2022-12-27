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Muğla’da silahlı kavga! Uzman çavuş kafasından vuruldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Muğla’da silahlı kavga! Uzman çavuş kafasından vuruldu

MUĞLA’nın Dalaman ilçesinde silahlı kavgada, uzman çavuş kafasından vuruldu.Olayın ardından kaçan 3 zanlı bugün teslim oldu.

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Olay, dün akşam saatlerinde Dalaman’ın Kayacık sahilinde meydana geldi. İsmail D., Aykut Ş, ve Ömer C. isimli şahıslar aralarında husumet bulunan Ahmet T. ve uzman çavuş Süleyman G. ile karşılaştı. İki grup arasındaki yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Olay yerinden kaçtılar

Aykut Ş.’nin silahından çıkan mermilerden bir tanesi uzman çavuş Süleyman G.’nin kafasına isabet ederken İsmail D., Aykut Ş, ve Ömer C. olay yerinden kaçtı.

İzni nedeniyle Dalaman’a geldiği öğrenilen uzman çavuşun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan 3 zanlının bugün teslim oldukları öğrenildi.

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