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Öğretmen kocasını üfürükçüye kaptırdı! Sen seçilmiş insansın dedi dolandırdı

Öğretmen kocasını üfürükçüye kaptırdı! Sen seçilmiş insansın dedi dolandırdı

‘Sen seçilmiş insansın’ diyerek kendisini kandıran üfürükçüye giden eşi tarafından boşanma davası açılan avukat, mahkemenin verdiği nafaka kararına isyan etti.

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Dört yıllık eşinin sözde bir din hocası tarafından “Sen seçilmiş insansın” diyerek kandırıldığını ve binlerce lira parasını alarak kendisini terk edip o adama gittiğini iddia eden avukat Taha Yavuz boşandı. Aile mahkemesi, kadının sözde hoca ile telefon konuşması ve mesajlaşmalarını gerekçe göstererek kadını kusurlu bulsa da, boşanmakla yoksulluğa düşeceğini belirterek 5 bin TL nafakaya hükmetti. 

Defalarca uyardı ama...

İddiaya göre İstanbul’da, 2015 yılında evlenen avukat Taha Yavuz ve spor öğretmeni eşi K.Z.Y. evliliklerinde problem yaşamaya başladı. K.Z.Y. bu problemlerin kendilerine yapılan büyüden kaynaklandığını ve bunun çözümünün “Şakir Hoca” diye bilinen Şakir H. olduğunu söyleyerek sürekli bu şahsa gitmeye başladı. Avukat Yavuz, eşine bu adamın dolandırıcı olduğunu ve artık gitmemesi konusunda defalarca uyarılarda bulundu. Ancak sonuç alamayan Yavuz, Şakir H. hakkında savcılığa “nitelikli dolandırıcılık”tan  suç duyurusunda bulundu.

Bir şok daha...

avcılık soruşturması devam ederken İstanbul Anadolu 20. Aile Mahkemesi çiftin boşanmasına karar verdi. Kararda, her iki taraf da kusurlu bulundu. Hâkim, kadının çalışmadığı, boşanmakla yoksulluğa düşeceğini belirterek 5 bin TL nafaka bağladı. Taha Yavuz, “Şu anda muhtemelen tarikata bağlı olarak nitelikli dolandırıcılık fiilini işleyen eski eşimin, kanunca tedavi veya ıslah edilmesinin önüne mahkemelerce geçilmiştir. Mahkeme, böyle bir bataklıkta olan bir kimseyi tarikatın kucağına bırakmıştır” diye tepki gösterdi.

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