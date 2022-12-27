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Bakan Koca tarih vererek duyurdu: Muayenehane hekimlerine müjde!

Bakan Koca tarih vererek duyurdu: Muayenehane hekimlerine müjde!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter'dan muayenehane hekimleri ile ilgili yaşanılan gelişmeyi duyurdu. "Dengeleri kuracak" diyerek tarih veren koca "Yeni çalışmamızı hazırladık. Muayenehane hekimlerimizin sağlığa katkıları devam edecek" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, muayenehane hekimlerinin taleplerinin yapılan toplantılarda karşılıklı ele alındığını ve kamunun ihtiyacının belirlendiğini belirterek, "Dengeleri kuracak yeni çalışmamızı hazırladık, 7 Ocak'tan önce ilan edeceğiz. Muayenehane hekimlerimizin sağlığa katkıları devam edecek." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Muayenehane hekimlerinin taleplerini, yaptığımız toplantılarda karşılıklı ele aldık. Kamunun ihtiyacını belirledik. Dengeleri kuracak yeni çalışmamızı hazırladık, 7 Ocak'tan önce ilan edeceğiz. Muayenehane hekimlerimizin sağlığa katkıları devam edecek."

Bakanlığın Özel Hastaneler Yönetmeliğinde bazı değişiklikleri içeren düzenlemeleri 6 Ekim'de Resmi Gazetede yayımlanmıştı.

Muayenehane hekimleri, getirilen düzenlemelerin özel hastanede görev yapmalarının sınırlanmasına neden olacağını belirterek, yeni bir çalışma yapılması talebinde bulunmuştu.

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