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10 belediye daha AK Parti'ye geçecek! 42 belediye muhalefetten koptu

10 belediye daha AK Parti'ye geçecek! 42 belediye muhalefetten koptu

Her başvuru kabul edilmiyor, belirli kriterlerin yerine getirilmesi şartı aranıyor.... 10’dan fazla belediyenin AK Parti'ye geçmek için sırada beklediği ortaya çıktı. En son geçtiğimiz ay İyi Parti’den AK Parti’ye geçen Aydın’ın en büyük ilçesi Nazilli olmuştu.

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2019 yerel seçimlerimden bu yana muhalefet partilerinden 42 belediye AK Parti’ye geçti. AK Parti, bünyesine katacağı belediyeleri ciddi bir süzgeçten geçiriyor. Her başvuruyu kabul etmiyor, belediyelerden belirli kriterleri yerine getirmesini şart koşuyor.

10'dan fazla belediye sırada bekliyor

İzlenen genişleme stratejisinde, AK Parti’nin 20 yıllık iktidarı boyunca ürettiği politikalarla doğru orantılı olmasına özen gösteriliyor. Belediye başkanlarının hiçbir şüpheli işe karışmamasına dikkat ediliyor. Edinilen bilgilere göre 10’dan fazla belediye AK Parti'ye geçmek için sırada bekliyor.

Önümüzdeki günlerde şartları sağlayan bir ilçenin daha partiye katılması bekleniyor. AK Parti, kendi safına katıldıktan sonra da belediyelerde kontrol ve denetimleri elden bırakmıyor. Sık sık alanında uzman isimleri ilgili bölgeye göndererek danışmanlık hizmeti veriyor.

En son geçtiğimiz ay İyi Parti’den AK Parti’ye geçen Aydın’ın en büyük ilçesi olan Nazilli’de AK Parti kurmayları bu kıstasları ön plana koyarak hummalı bir çalışma yürütüyor.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığına bağlı dört kişilik uzman ekip günlerdir ilçede incelemelerde bulunuyor. Ekip, bölgenin âdeta tomografisini çekiyor. 'İlçede şehircilik alanında neler yapılabilir?' sorusunun üzerinde çalışan uzmanlar; proje, yatırım, şehircilik, siyasi ve sosyal politikalar alanında projeler yürütüyor.

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