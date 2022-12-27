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Uyuşturucu Baronu terör savcısı! Çetesinde polisler de var! FETÖ Borsası da kurmuş

Uyuşturucu Baronu terör savcısı! Çetesinde polisler de var! FETÖ Borsası da kurmuş

KONYA merkezli uyuşturucu soruşturmaları kapsamında Adana terör savcısı Osman Yarbaş'ın da aralarında bulunduğu 10'u tutuklu 21 sanık hakkında dava açıldı. Savcı Yarbaş'ın eroin çetesinin lideri olduğu, emrindeki polislere uyuşturucu nakli yaptırdığı ortaya çıktı. Savcı Yarbaş'ın FETÖ Borsası kurup hakkında soruşturma başlatılan kişilerden 'takipsizlik kararı' karşılığında 100 bin ila 500 bin lira para aldığı belirlenmişti. FETÖ Borsası mesajları ifşa olmuştu.

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Konya merkezli "uyuşturucu ticareti" soruşturmaları kapsamında aralarında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından görevden uzaklaştırılan cumhuriyet savcısı Osman Yarbaş'ın de olduğu 10'u tutuklu 21 sanık hakkında dava açıldı. Üç operasyonda toplam 43 kilo 600 gram eroin ele geçirilmesiyle ilgili Osman Yarbaş ve 4 polisin de aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcı örgüt lideri çıktı HSK uzaklaştırdı

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Adana'da görevli cumhuriyet savcısı Osman Yarbaş'ın "örgütün lideri" olduğu ve 7 ayrı "uyuşturucu ticareti" suçuna karıştığı, bunların 3'ünde ele geçirilen toplam 43 kilo 600 gram eroinden de sanığın sorumlu olduğu belirtildi.

Örgüt içerisinde hiyerarşik yapılanma olduğu, Osman Yarbaş'ın diğer sanıklar C.K, S.K. ve polis C.A. ile irtibat halinde bulunduğu anlatılan iddianamede, şu tespitlere yer verildi.

Uyuşturucuyu polislere naklettirdi

"Bu şahıslar ile zaman zaman aynı araç içerisinde seyahat ettiği, örgüt lideri Osman Yarbaş'ın Konya'ya nakledilecek uyuşturucu maddeleri yönetici C.K. aracılığı ile yine C.K'nin ayarlamış olduğu öncüler ve kuryeler vasıtası ile doğu illerinden önce Adana ve Mersin'e, bu illerden de Konya'ya naklettirerek, Konya'da uyuşturucu maddenin dağıtımından sorumlu olan B.T. ve G.T'ye teslim ettirdiği tespit edilmiştir."

Araç devretmiş gibi paraları toplamış

İddianamede, nakledilen uyuşturucunun parasının toplanması ve bunun Osman Yarbaş'a ulaştırılması aşamasında banka hesapları kullanılmadığı, paranın elden alındığı veya örgüt üyesi olmayan şahıslara araç devretmiş gibi gösterilerek transfer edildiği bilgisine yer verildi.

Baron savcının 48 yıl hapsi istendi

Sanık Osman Yarbaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından 48 yıla kadar, diğer 20 sanığın ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 19'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları iddianamede talep edildi. Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Narkotik polislerini kurye yapmış

Adana'dan Konya'ya eroin sevkiyatı yapan suç örgütüyle ilgili Konya Narkotik Polisinin yaptığı çalışmada elde edilen veriler şoke etti. Eroin kuryesinin cep telefonundan 20 kişilik uyuşturucu sevkiyat çetesi çıktı. Çetenin başındaki ismin  Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş olduğu belirlendi. Yarbaş'ın Narkotik Şube'de görevli polisleri de uyuşturucu kuryesi olarak kullandığı belirlendi. 

FETÖ Borsası'nda milyonlarca TL topladı

Terör suçları bürosunda görevli Savcı Osman Yarbaş'ın, FETÖ'ye üye olma suçlaması ile haklarında soruşturma başlatılan ve kovuşturma yapılmasına yer olmadığı yönünde karar verilecek olan şüphelilerin bilgilerini polislere attığı belirlendi. Polislerin de bu kişilere giderek 'senin hakkında soruşturmada takipsizlik verdiririz' diyerek para istedikleri belirlendi.
Yabancı kişiler üzerinden hat alıp 3 milyon lira...
Örgüt üyelerinin yabancı kişilerin üzerine alınmış GSM hatlarından bu kişileri arayıp para istediği ortaya çıktı. Örgütün bu şekilde 9 kişiden 3 milyon lira aldığı tespit edildi.
Para istenen avukat Başsavcı'ya gidince...
Örgüt üyelerinin para istediğini bir avukatın durumu ilettiği Adana Cumhuriyet Başsavcısı'nın, konuyu sorduğu Yarbaş'ın "Benim böyle bir bilgim yok" dediği öğrenildi. Yarbaş'ın hemen akabinde örgüt üyelerini arayarak "Avukatı aradığınız sim kartı kırıp yok edin" dediği ortaya çıktı. 

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