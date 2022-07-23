Uyuşturucu baronu terör savcısı Osman Yarbaş'ın skandal WhatsApp yazışmaları! 'Gelmezse neler olabileceğini anlat'
EROİN sevkiyatında narkotik polislerini kurye olarak kullanan ve FETÖ Borsası kuran Adana Terör Suçları Savcısı Osman Yarbaş gözaltına alındı. Yarbaş'ın 'takipsizlik kararı' çıkacağı kesin olan bir doktordan 400 bin lira istediği ortaya çıktı. Baron Savcı Yarbaş, polislere 'gidin ve parayı vermezse neler olacağını anlatın" diye talimat verdiği WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı.
Hem uyuşturucu şebekesi liderliği yapan hem de FETÖ borsası oluşturduğu iddiasıyla dün Antalya'da gözaltına alınıp tutuklanan Adana Terör Suçları savcısı Osman Yarbaş'ın FETÖ borsası yazışmaları ve para sızdırmak istediği bir doktordan istediği 400 bin doların yazışmaları ifşa oldu. Baron savcı Yarbaş'ın doktoru "Parayı ödemezse başına geleceklerle" tehdit ettiği görüldü. İşte Sabah'ın haberinden detaylar...
Adana'dan Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan şebekeye yönelik Konya'daki operasyonda yakalanan polis memuru kuryenin telefonundaki incelemede Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'a ulaşılmıştı. Yarbaş'ın uyuşturucu trafiğini yönettiği ve FETÖ borsası oluşturduğu belirlenmişti.
Örgüt üyelerinin yabancı kişilerin üzerine alınmış GSM hatlarından FETÖ/PDY'ye üye olma suçlaması ile soruşturma başlatılan ve kovuşturma yapılmasına yer olmadığı yönünde karar verilecek olan şüphelileri tek tek arayarak "Hakkınızda FETÖ suçlamasıyla dosyanız bulunuyor. Eğer 500 bin lira verirseniz kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilecek" dediği ve bu şekilde 3 milyon lira para aldıkları tespit edildi.
Baron Savcı Osman Yarbaş, Antalya'da gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında bir örgüt üyesi ile savcı arasında geçen diyalog dikkat çekerken, yapılan görüşmede örgüt üyesinin bir doktordan takipsizlik kararı karşılığında 400 bin lira para istemesi belgelendi.