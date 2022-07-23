Uyuşturucu baronu terör savcısı Osman Yarbaş'ın skandal WhatsApp yazışmaları! 'Gelmezse neler olabileceğini anlat'

Örgüt üyelerinin yabancı kişilerin üzerine alınmış GSM hatlarından FETÖ/PDY'ye üye olma suçlaması ile soruşturma başlatılan ve kovuşturma yapılmasına yer olmadığı yönünde karar verilecek olan şüphelileri tek tek arayarak "Hakkınızda FETÖ suçlamasıyla dosyanız bulunuyor. Eğer 500 bin lira verirseniz kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilecek" dediği ve bu şekilde 3 milyon lira para aldıkları tespit edildi.