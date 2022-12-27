Gabar'da 1 ay saklanan sır! İkisinin de gözleri faltaşı gibi açıldı

Gabar'da bulunan kaliteli petrol rezervleriyle ilgili bilinmeyenleri yazar Fuat Uğur kaleme aldı. Yabancıların kapattığı kuyuların efsane olmadığını söyleyen Uğur, Gabar'daki petrolün bulunuş hikayesini yazdı.

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Şırnak Gabar’da bulunan ve yakında günlük 100 bin varil üretimine çıkacağı belirtilen petrol umutları yeniden yeşertti. Hem de bu petrolün kalitesi üst düzeyde.

Açıklandığı kadarıyla bilinen 12 milyar dolarlık, total 155 milyon varillik bir rezerv.

Gabar’da petrolün bulunuşunun şaşırtıcı detaylarını, bilinmeyenlerini tv100 yazarı Fuat Uğur yazısında aktardı:

"Türkiye’nin sınırının hemen öte yanı petrol kaynarken nasıl oluyor da beri yanında, yani ülkemizde gram petrol olmazdı. Çıkış noktası hep buydu petrol sondajlarının. Nitekim açılıp açılıp kapatılmış petrol kuyularının bir efsane olmadığını en son Adana’da bulunan petrol rezervi ile öğrenmiştik. Ve o petrol rezervi de Amerikalılar tarafından kapatılmış bir kuyudan çıkmıştı.

Gabar Dağı’ndaki petrol rezervinin tespit edilebilmesi ve çıkarılması sürecinde yaşananlar ise filmlere konu olabilecek türden bir hikâye. Çünkü uzun yıllardan beri böylesine büyük bir keşif yapılmamıştı.

"Oğlum beni uğraştırma zaten anamız ağlamış"

Petrol mühendisleri sondaj faaliyetlerinden önce yaptıkları sismik araştırmalarda çok titizlenirler. Rezerv miktarı ve petrolün kalitesi (Gravitesi) ile ilgili çok farklı görüşler ortaya çıkabilir. Çünkü her sondaj bir maliyettir, yoğun emektir ve işin sonunda bir hayal kırıklığı yaşamak da vardır.

Kahramanımız olan Mühendis A (…), Gabar’da API değeri yüksek petrol bulunduğuna, elindeki veriler ışığında yüzde 100 gözüyle bakıyordu.

Bir gün o kadar çok heyecanlandı ki gelen bulgular karşısında sondajların yapılmasına karar veren o yetkili ismi arayıp içindekileri söyledi:

“Abi buraya bir sondaj vuralım elde ettiğimiz bulgular çok acayip.”

O isim hemen yanaşmadı, “Oğlum başımıza iş çıkarma bak, zaten 2 milyon km sondaj yapmışız, anamız ağlamış, boş yere girmeyelim” dedi.

Petrol mühendisi çok ısrar edip onu bulguları incelemeye davet etti. İkisinin de gözleri faltaşı gibi açıldı. Karar verildi; Gabar’da derin sondajlara başlanacaktı.

İlk sondaj kuyusu açıldığında sevinçten ağızlarını kapattılar göstermemek için. Rezerv miktarı ve gravitesi hayli yüksekti. Mühendis A. ile sondajları yaptıran yetkili kafa kafaya verip Genel Müdür ile konuştular. Bu SIRRI diğer vurdukları sondajlardan gelen diğer sonuçları alıncaya kadar saklayacaklardı. Tek bilgi verdikleri isim ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’di.

Sırrın saklanması 1 ay sürdü

Türkiye’nin kaderiydi. Akla hayale gelmeyen bir nedenle engellenebilirlerdi. Bir provokasyon, PKK saldırısı ki nitekim EYP’li saldırılar olmaktaydı. Kısaca her şey mümkündü.

Tam bir ay sürdü bu SIRRIN saklanması. Sonuçta rezervin hacmi, büyüklüğü, gravitesi kesinleşince önce Bakan Dönmez, ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gabar dağında bulunan petrol rezervini açıkladılar. Büyük bir sevinç yarattı bu haber. Hem Türkiye’de hem de bölgede.

Bölgeye önce askerler konuşlandırıldı. PKK terörü nedeniyle bölge mayınlardan temizlendi. Ve sonra 2200 metre yüksekliğe yol, yaşam kulesi yapımı vesaire için ihaleler açıldı. Sonunda sondaj kuyuları hızla açılmaya başlandı.

Öyle hızla ilerledi ki iş, 1700 metreden gravitesi 35 API değerinde olan petrol fışkırmaya başladı. İlk beş kuyudan 5 bin 350 varil petrol çıktı. Bu daha sonra 10 bine yükseldi. Şimdi Cumhurbaşkanı’nın açıkladığı üzere yeni açılacak kuyularla günlük 100 bin varile çıkacak. Toplam rezerv ise şimdilik 155 milyon varil. Uluslararası standartlarda küçük dozlu bir üretim ama günlük petrol üretimi toplam 65 bin olan Türkiye için çok büyük ve umut vadeden bir adım."