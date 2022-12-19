Terörden temizlendi: Gabar Dağı'ndan resmen petrol fışkırıyor!
Terörden temizlenen Gabar Dağı'nda yer altı kaynaklarının Türkiye ekonomisine kazandırılmasına ilişkin çalışmalar hız kazanırken, son bir yıl içerisinde yoğun petrol arama ve sondaj çalışması yürütüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Aralık'ta, Gabar Dağı'nda 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip saha keşfedildiğini, 2022'de karada yapılan en büyük 10 keşiften biri olan bu sahadaki rezerv değerinin yaklaşık 12 milyar dolar olduğunu açıklamasının ardından bölgede çalışmalar aralıksız sürüyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından edinilen bilgilere göre, Türkiye’nin 5 yıl önce yaklaşık 40 bin varil olan günlük üretimi bugün 65 bin varile çıkarken, özel sektörle birlikte bu 80 bin varil oldu.
Yılsonunda 30 yılın en yüksek yurt içi üretimine ulaşılması amaçlanıyor. Cumhuriyetin 100. yılında günlük 100 bin varil üretim hedefleniyor.
Enerji Bakanlığının onayı ile yılın başında 95'i arama, 55'i üretim olmak üzere 150 kuyuda sondaj çalışması için program belirlendi.