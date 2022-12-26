Fatih Portakal kendi emekli maaşına yüzde 54 zam istedi! Yoksa AK Parti'ye oy moy yok

Fatih Portakal emekli olarak İzmir'e yerleşmişti. Asgari ücret zammının ardından emekli ve memurlar da aynı zammı beklerken, Fatih Portakal kendi emekli maaşına en az yüzde 54 zam istedi. Sosyal medyada kampanya başlattı...

Abone ol

Fox TV ekranlarını sürpriz şekilde bırakarak emekliye ayrılan Fatih Portakal, sosyal medya üzerinden emekli maaşlarına zam kampanyası başlattı. Asgari ücrete yapılan yüzde 54 zammı hatırlatan Fatih Portakal, emekli maaşlarına da yüzde 54 zam yapılmasını istedi.

Zaten oy vermeyeceğim ama 'oy moy yok'

Fatih Portakal kişisel Twitter hesabından "Asgari ücrete yüzde 54 zam yapıldı. Sırada emekli ve memur var. Eşitlik ise bir emekli olarak yüzde 54 zam istiyorum. Yoksa size zaten vermiyorum da oy moy yok! Bilesiniz #emeklimemurzamistiyor" paylaşımı yaptı.