Memur ve emekli maaşlarında rakam verildi! 12 bin 292 lira detayı bomba!
Asgari ücret zammı sonrası memur ve emekli maaşları konusunda araştırmalar son sürat devam ediyor. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? %54.6'lık asgari ücret zammı sonrasında milyonlarca kişinin gözü emekli ve memur zammına çevrilmiş durumda. Memurlara yapılacak maaş artışının enflasyonun üzerine olacağı kesinleşti. En düşük emekli maaşı hakkında da son dakika bilgisi geldi!
Milyonların gözü açıklanacak olan enflasyon rakamlarında. Memur ve emekli maaşları hakkında son bilgiler gelmeye devam ediyor. Asgari ücrete yapılan artış diğer maaşlar için de önemli bir referans olacak. Şu dakika itibarıyla en düşük emekli maaşı 3.500 TL!
Bu rakam yılbaşından sonra açıklanacak enflasyon verileri sonrasında daha da artacak. Memur zamları hakkında da yeni gelişmeler var. İşte son dakika haberinin detayları...
En düşük emekli maaşı 5 bin lira olacak
3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamları sonrasında emekli ve memur zamları da netleşecek. Zam oranının sosyal refah düzenlemeleriyle birlikte enflasyonun üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre %35-50 oranları ön plana çıkıyor. En düşük emekli maaşının da 5 bin TL olması bekleniyor.