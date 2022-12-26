Memur ve emekli maaşlarında rakam verildi! 12 bin 292 lira detayı bomba!

Milyonların gözü açıklanacak olan enflasyon rakamlarında. Memur ve emekli maaşları hakkında son bilgiler gelmeye devam ediyor. Asgari ücrete yapılan artış diğer maaşlar için de önemli bir referans olacak. Şu dakika itibarıyla en düşük emekli maaşı 3.500 TL!