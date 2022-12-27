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Feci kaza otomobil şarampole devrildi! Ölenler ve yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Feci kaza otomobil şarampole devrildi! Ölenler ve yaralılar var

 ISPARTA'nın Senirkent ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

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Yılmaz Yavuz'un (22) kullandığı otomobil, Boşköy mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile otomobildeki Alihan Balım (20), Bayram Kızıl (24), Mehmet Arif Taşdemir (24) ve İbrahim Yılmaz Can (41) sağlık ekiplerince Senirkent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Taşdemir ve Can müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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