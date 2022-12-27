Yılbaşı öncesi yurtta sahte alkol operasyonu! İstanbul'da ele geçirildi: Piyasa değeri...

Yılbaşı öncesi birçok kentte emniyet ekipleri tarafından bazı adreslere sahte alkol operasyonu yapıldı. İstanbul, Ankara, Hatay ve Mersin'deki operasyonlarda binlerce litre sahte alkol ele geçirildi. İstanbul'un 39 ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanan sahte alkolün piyasa değeri 1.5 milyon TL...

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, kentteki 39 ilçenin emniyet müdürlüğü görevlilerinin katılımıyla sahte içki üretimi ve satışının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

İstanbul'da 17 gözaltı

Kent genelinde yapılan çalışmalar sonucunda 39 ilçede 768 adres belirleyen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheliyi yakaladı.

Piyasa değeri 1.5 milyon TL

Operasyon kapsamında suç unsuru tespit edilen 2 farklı imalat ve 6 iş yerinde yapılan aramalarda ise 2 ton sahte içki, 4 fiber tank, 1356 içki şişesi, 12 bin içki etiketi, 2 bin kapak, 21 alkol aroması ele geçirildi. Sahte alkolün piyasa değerinin yaklaşık 1.5 milyon lira olduğu belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ankara'da 2 bin litre sahte alkol!

Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Kalecik ilçesinde A.Ç'ye ait ikamette kaçak ve sahte içki imalatı yapıldığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheliye ait adrese operasyon düzenledi.

Aramada 2 bin litre sahte içki, 750 boş şişe ve alkol yapımında kullanılan 3 ayrı damıtma sistemi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Hatay'da bin litre!

Öte yandan Hatay'da, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretimiyle mücadele kapsamında Büyükdalyan Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Adreste, bidonlar içerisinde 1000 litre sahte içki bulundu. İş yeri sahibi A.G. gözaltına alındı.

Mersin'de sahte rakı, şarap ve kaçak sigara ele geçirildi

Bir sahte içki operasyonu da Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kentte gerçekleştirildi. Tarsus, Mut ve Çamlıyayla ilçelerinde yaklaşan yılbaşı dolayısıyla sahte alkollü içki imalatı yaparak piyasaya sürmeye hazırlanan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahısların evlerinde yapılan aramada 380 litre sahte rakı, bin 120 litre kaçak üretim şarap ve 5 bin 500 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri tamamlanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldüğü bildirildi.