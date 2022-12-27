"Kılıçdaroğlu'nu çok yakından tanıyorum" dedi adaylıkla ilgili o ihtimali paylaştı gözünü kırpmadan

Yazar Sevilay Yılman, "garantici" ve "ketum" bir kişilik olarak nitelediği Kemal Kılıçdaroğlu için "En ufacık bir risk görsün adaylığı ile ilgili gözünü kırpmadan vazgeçer!" dedi.

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Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışması sürüyor. Liderler ortak bir isimde uzlaşmış değil. Kılıçdaroğlu, kararlı görünüyor ancak Akşener, "kazanacak aday" istiyor.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili yazı kaleme alan Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Kılıçdaroğlu'nun kesin aday olacağını söyleyenleri düşündürecek bir yazı kaleme aldı.

Kılıçdaroğlu'nun kesin olarak aday olmaya karar verdiği görüşüne katılmayan Yılman, bu iddiasını yazısında paylaştı.

(...)Oysa ben Kemal Bey’i İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmadan önce takipteydim. Yaşadığım kenti yönetmeye aday olunca daha da dikkat kesildim.

Bayağı bir teşriki mesaimiz oldu kendisiyle. Sonrasında da irtibatı kesmedim. Çünkü o zamanlardaki sakin, mütevazi kişiliğinin halkta yarattığı etkinin bir gün karşılık bulacağını görüyordum.

Çok ketumdu. Açıkça belli etmiyordu ve hatta sorulduğunda asla diyordu ama onun da arzusunun bu olduğu belliydi.

Nitekim yerel seçimlerden tam 1 yıl sonra aralarında benim de olduğum bir grup gazeteci ile rahmetli Mevlana İdris’in Fatih At Pazarı’ndaki mekanında buluştuğunda, ileride genel başkanlık düşünüp düşünmediği yönündeki suallere; ”Asla” demişti.

Ancak o buluşmadan 1 ay sonra ortaya çıkan skandal kaset nedeniyle görevinden istifa etmek zorunda kalan Deniz Baykal’ın yerine genel başkan oldu.

Adaylığını eşine bile söylemedi

Hatta adı kulislerde dolaşmaya başlayınca tekrar aramıştım kendisini… Yine; ”Asla!” demişti ama o aslalar hep boşa çıktı.

Denilebilir ki; ”Bir gazeteciye genel başkanlığa aday olacağını açıklamamış olması onun ketum oluşundan kaynaklı. Ne var bunda?”

Bir şey yok tabii ama son güne kadar eşi dahil kimseye adayım dememesinin nedeni ketumluktan değil, kurultayda kesin olarak kazanacağından emin olmamasından kaynaklıydı.

"Yüzde 100'ü görmeden kabul etmedi"

Ne zaman ki delegelerin tamamını yönlendirme gücü olan Önder Sav ve ekibi kazanacağına yüzde 100 teminat verdi... Ondan sonra aday olmayı kabul etti Kemal Bey.

O yüzden kimse emin olmasın adaylığa yüzde 100 kararlı olduğundan… Çünkü benim tanıdığım Kemal Kılıçdaroğlu pragmatisttir. Kaybetmesi halinde siyasi yaşamının çok kötü bir sonla biteceğini bilir.

O nedenle de bırakın kazanıp kazanamama ihtimalini bir yana… En ufacık bir risk görsün adaylığı ile ilgili gözünü kırpmadan vazgeçer!"

Sevilay Yılman'ın yazısının tamamı