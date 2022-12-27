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Bir ilde daha ekmeğe zam geldi! Bakın 210 gram ekmek kaç para oldu?

Bir ilde daha ekmeğe zam geldi! Bakın 210 gram ekmek kaç para oldu?

Türkiye’nin en ucuz ekmeğini yiyen Van'da da ekmeğe zam kararı alındı. Karara gerekçe olarak da faturalar, kiralar ve asgari ücret gösterildi.

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Van Lokantacılar ve Fırıncılar Odası Başkanı Sabri Işık, Türkiye'nin en ucuz ekmeğinin Van'da bulunduğunu kaydederek “Çoğu illerde aylardır 200 ve 210 gram ekmek 4 TL'ye, bazı illerde ise 5 TL’ye satılmaktadır. Geriye kalan iller ise 5 TL için talepte bulunmuştur.

Gelen elektrik, doğalgaz faturaları esnafımızın belini bükmüştür. Bunun yanında kiraların yükselmesi, asgari ücretin 8 bin 500 TL olması, 120 TL olan mayanın 370 TL olması ve ekmek üretimindeki 20'ye yakın gider kaleminin her gün artması ekmek maliyetini artırmaktadır. Van esnafının daha fazla fedakarlık yapacak gücü kalmamıştır. Bu fiyat talebinde bulunulurken her zaman olduğu gibi yine vatandaşımızı düşünerek bulunduk ve bulunmaya da devam edeceğiz. Bu çerçevede bugün itibarıyla 210 gram somun ekmek ile 200 gram pide ekmeği 5 TL olmuştur” açıklamasında bulundu.

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