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Beşiktaş'a sambacı stoper! Paylaşımı heyecanlandırdı

Beşiktaş'a sambacı stoper! Paylaşımı heyecanlandırdı

Beşiktaş'ta rota yeniden stoper hattına çevrildi. Yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürürken İspanyol basını ise konuyla ilgili olarak ortaya flaş bir iddia attı. Öte yandın tecrübeli futbolcunun yaptığı sosyal medya paylaşımı ise taraftarları heyecanlandırdı. İşte flaş transferde detaylar...

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Beşiktaş, Atletico Madrid forması giyen Felipe için tüm şartları zorlarken, yıldız oyuncunun yaptığı bir paylaşım siyah-beyazlıları heyecanlandırdı.

Beşiktaş'ın transfer listesinde üst sırlarda yer alan Felipe, "Yeni bir maceraya başlamakla ilgisi olabilecek bir düşünceyle, bir şey istiyorsanız, geri dönün, tekrar deneyin ve sıfırdan başlayın" mesajını paylaştı.

Sambacının bu paylaşımı "Beşiktaş'ın teklifi onu da heyecanlandırmış" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Tek teklif Beşiktaş'ın!
El Mundo Deportivo'dan derlenen habere göre, Felipe Wolves'a transferi gündemden kalktı.

Avrupa'dan tek resmi teklifi Beşiktaş gönderdi. Siyah-beyazlıların ara dönemde renklerine katmak istiyor.

Tecrübeli stopere teklif edilecek senelik ücretin de 900 bin ile 1 milyon euro arasında olacağı kaydedildi.

Felipe profesyonel kariyerinde Porto, Corinthians, Bragantino, Coimbra-MG ve União Mogi gibi takımlarda da top koşturmuştu. Tecrübeli oyuncu 2 kez de Brezilya Milli Takım'ında boy gösterdi.

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