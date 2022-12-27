BIST 5.464
DOLAR 18,70
EURO 19,94
ALTIN 1.087,92
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Okan Buruk'un dikkatini çekti: Galatasaray ara transferde bombayı patlatıyor!

Okan Buruk'un dikkatini çekti: Galatasaray ara transferde bombayı patlatıyor!

Süper Lig'de liderliğe yükselen Galatasaray, ara transfer dönemi yaklaşırken Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse'da forma giyen Hollandalı orta saha oyuncusu Branco van den Boomen'i gündemine aldı. Antalya kampında Fransız ekibi Toulouse ile karşılaşan Galatasaray'da yıldız futbolcunun performansı teknik direktör Okan Buruk'un dikkatini çekmeyi başardı. İşte transferde detaylar...

Abone ol

Hollanda basını, Galatasaray için flaş bir transfer iddiasında bulundu.

ed.nl'nin haberine göre, Galatasaray, Branco van den Boomen'in transferini ocak ayında bitirebilir.

Toulouse forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu hazırlık maçında Galatasaray'a karşı forma giydi. Antalya kampında Fransız ekibi Toulouse ile karşılaşan Galatasaray karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Branco van den Boomen sarı kırmızılılara karşı 78 dakika görev aldı. Hollandalı orta saha oyuncusunun etkili performansı Okan Buruk'un dikkatini çekti.

Kulübüyle anlaşamama durumunda Galatasaray, oyuncuyu bedelsiz kadrosuna katabilmek için yaz transfer sezonunu bekleyecek.

Orta saha oyuncusu Fransa Lig 1'de bu sezon 15 maçta görev aldı. Branco van den Boomen, 1 gol, 4 asist katkısı sağladı.

Boomen, kariyerinde 325 maça çıktı ve 53 gol atarken, 78 asist yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'yi ihya edecek doğalgaz keşfi için Fatih Dönmez'den son dakika haberi
Türkiye'yi ihya edecek doğalgaz keşfi için Fatih Dönmez'den son dakika haberi
"Kılıçdaroğlu'nu çok yakından tanıyorum" dedi adaylıkla ilgili o ihtimali paylaştı gözünü kırpmadan
"Kılıçdaroğlu'nu çok yakından tanıyorum" dedi adaylıkla ilgili o ihtimali paylaştı gözünü kırpmadan
Beşiktaş'a sambacı stoper! Paylaşımı heyecanlandırdı
Beşiktaş'a sambacı stoper! Paylaşımı heyecanlandırdı
Bir ilde daha ekmeğe zam geldi! Bakın 210 gram ekmek kaç para oldu?
Bir ilde daha ekmeğe zam geldi! Bakın 210 gram ekmek kaç para oldu?
Feci kaza otomobil şarampole devrildi! Ölenler ve yaralılar var
Feci kaza otomobil şarampole devrildi! Ölenler ve yaralılar var
Kosova-Sırbistan krizinde gerilim tırmanıyor: Ordu ve polise “savaşa hazır ol” emri verildi!
Kosova-Sırbistan krizinde gerilim tırmanıyor: Ordu ve polise “savaşa hazır ol” emri verildi!
Yılbaşı öncesi yurtta sahte alkol operasyonu! İstanbul'da ele geçirildi: Piyasa değeri...
Yılbaşı öncesi yurtta sahte alkol operasyonu! İstanbul'da ele geçirildi: Piyasa değeri...
Spor eğitmeninin feci ölümü! Annesi yangını farketti ama...
Spor eğitmeninin feci ölümü! Annesi yangını farketti ama...
5 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Can kaybı var mı?
5 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Can kaybı var mı?
İtalyan basını duyurdu: Serie A'dan Enner Valencia'ya sürpriz talip!
İtalyan basını duyurdu: Serie A'dan Enner Valencia'ya sürpriz talip!
Fatih Portakal kendi emekli maaşına yüzde 54 zam istedi! Yoksa AK Parti'ye oy moy yok
Fatih Portakal kendi emekli maaşına yüzde 54 zam istedi! Yoksa AK Parti'ye oy moy yok
Böyle bir mesaj gelirse sakın silmeyin! 7 bin lira yerine 1 liraya alabilirsiniz başvurmanız yeterli
Böyle bir mesaj gelirse sakın silmeyin! 7 bin lira yerine 1 liraya alabilirsiniz başvurmanız yeterli