Okan Buruk'un dikkatini çekti: Galatasaray ara transferde bombayı patlatıyor!
Süper Lig'de liderliğe yükselen Galatasaray, ara transfer dönemi yaklaşırken Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse'da forma giyen Hollandalı orta saha oyuncusu Branco van den Boomen'i gündemine aldı. Antalya kampında Fransız ekibi Toulouse ile karşılaşan Galatasaray'da yıldız futbolcunun performansı teknik direktör Okan Buruk'un dikkatini çekmeyi başardı. İşte transferde detaylar...Abone ol
Hollanda basını, Galatasaray için flaş bir transfer iddiasında bulundu.
ed.nl'nin haberine göre, Galatasaray, Branco van den Boomen'in transferini ocak ayında bitirebilir.
Toulouse forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu hazırlık maçında Galatasaray'a karşı forma giydi. Antalya kampında Fransız ekibi Toulouse ile karşılaşan Galatasaray karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Branco van den Boomen sarı kırmızılılara karşı 78 dakika görev aldı. Hollandalı orta saha oyuncusunun etkili performansı Okan Buruk'un dikkatini çekti.
Kulübüyle anlaşamama durumunda Galatasaray, oyuncuyu bedelsiz kadrosuna katabilmek için yaz transfer sezonunu bekleyecek.
Orta saha oyuncusu Fransa Lig 1'de bu sezon 15 maçta görev aldı. Branco van den Boomen, 1 gol, 4 asist katkısı sağladı.
Boomen, kariyerinde 325 maça çıktı ve 53 gol atarken, 78 asist yaptı.