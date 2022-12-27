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"Utanmıyor musun?" sorusu ocağını söndürdü! Merakı yüzünden 62 bin TL kaptırdı

"Utanmıyor musun?" sorusu ocağını söndürdü! Merakı yüzünden 62 bin TL kaptırdı

BURSA'da telefonuna gelen mesajın altındaki linke bir anlık merakla tıklayan adamın hayatı karardı. Aykut Yakut isimli o vatandaş, dolandırıldığını fark etmesiyle gittiği bankada şoku yaşadı. Dolandırıcılar, Yakut'un hem 40 bin lirasını çekti hem de 22 bin lira kredi kullandı.

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Dolandırıcıların kurdukları tuzak "pes" dedirtti. Telefonuna gelen “Utanmıyor musun bu resmi çekmeye?” mesajını gören Aykut Yakut, bir anlık merakına yenilip mesajın altındaki linke tıkladı.

Virüs girmesiyle telefonu kapanan Yakut’un rehberindeki kayıtlı kişilere de aynı mesaj iletildi.

Bankaya gidince şoku yaşadı

Dolandırıldığını fark eden Aykut Yakut bankaya gitti. Hesabından 40 bin lira, kredi kartından ise 22 bin lira çekildiğini fark etti.

Kalan parayı çekip savcılığa suç duyurusunda bulunan Yakut, zor durumda olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.

Kendisine kurulan tuzağı anlatan dolandırıcı mağduru Aykut Yakut, “‘Utanmıyor musun bu resmi çekmeye?’ şeklinde bir mesaj geldi. Mesajda link vardı, ben de merak edip tıkladım. Rehberimde kayıtlı olan kişilere de aynı mesaj gitmiş. Telefonuma virüs girdi ve kapandı. 22 bin lira kredi kartımdan çekilmiş, 40 bin lira hesabımdan havale edilmiş” ifadelerini kullandı.

Kalan parasını zor kurtardı

Dolandırıldığını fark eden Yakut, “Toplamda 76 bin lira param vardı. 27 bin lira da kredi kartımda vardı, 22 bin lirasını çekiyorlar. 40 bin lira da hesaptan çekiyorlar. Hesabımda kalan kalan parayı hemen bankaya gidip çektim. Yoksa onu da alacaklardı” dedi.

Başkalarının da benzer yöntemle dolandırılabileceğini belirten Yakut, “Şimdi biz nasıl bankalara güvenelim. Artık güvenmiyorum. Savcılığa gidip suç duyurusunda bulundum. Çok zor durumdayım." şeklinde konuştu.

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