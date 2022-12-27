BIST 5.464
DOLAR 18,70
EURO 19,94
ALTIN 1.087,92
HABER /  GÜNCEL

AYM'den Erdoğan'ın bütçe yetkisi için karar! CHP'li vekiller dava açmıştı

AYM'den Erdoğan'ın bütçe yetkisi için karar! CHP'li vekiller dava açmıştı

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanının 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer atan genel bütçe gelir tahmini aracılığı ile gerçekleşen gelir kadar, genel bütçe kapsamı dahilindeki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerine ödenek ekleme yetkisi veren maddeyi iptal etti.

Abone ol

Anayasa Mahkemesi'ne CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç, Özgür Özel ve Engin Altay ile birlikte 131 milletvekili, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilen bütçe yetkisinin iptalini ve yürütmenin durdurulmasını talep etmişti. AYM, Erdoğan'a anayasaya aykırı şekilde verilen bütçe yetkisini iptal etti.

AYM'ye başvuran CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç, Özgür Özel ve Engin Altay ile beraber 131 milletvekili, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilmiş olan bütçe yetkisinin iptalini ve yürütmenin durdurulmasını istemişti.

Yetkinin; 22/12/2021 tarihli ve 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 7. maddesiyle 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na eklenen geçici 23. maddenin birinci cümlesinin Anayasa’nın Başlangıç kısmı ile 2., 6., 7., 87.. 123. ve 161. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptali istenmişti.

AYM'nin kararı şu şekilde oldu:

"22/12/2021 tarihli ve 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 7. maddesiyle 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na eklenen geçici 23. maddenin;

A. Birinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

B. İkinci cümlesinin 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 43. maddesinin (4) numaralı fıkrası gereğince İPTALİNE,

13/10/2022 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi."

ÖNCEKİ HABERLER
Kriz sonrası ilk buluşma! Kemal kılıçdaroğlu ile Meral Akşener yüz yüze görüşecek
Kriz sonrası ilk buluşma! Kemal kılıçdaroğlu ile Meral Akşener yüz yüze görüşecek
Okan Buruk'un dikkatini çekti: Galatasaray ara transferde bombayı patlatıyor!
Okan Buruk'un dikkatini çekti: Galatasaray ara transferde bombayı patlatıyor!
Türkiye'yi ihya edecek doğalgaz keşfi için Fatih Dönmez'den son dakika haberi
Türkiye'yi ihya edecek doğalgaz keşfi için Fatih Dönmez'den son dakika haberi
"Kılıçdaroğlu'nu çok yakından tanıyorum" dedi adaylıkla ilgili o ihtimali paylaştı gözünü kırpmadan
"Kılıçdaroğlu'nu çok yakından tanıyorum" dedi adaylıkla ilgili o ihtimali paylaştı gözünü kırpmadan
Beşiktaş'a sambacı stoper! Paylaşımı heyecanlandırdı
Beşiktaş'a sambacı stoper! Paylaşımı heyecanlandırdı
Bir ilde daha ekmeğe zam geldi! Bakın 210 gram ekmek kaç para oldu?
Bir ilde daha ekmeğe zam geldi! Bakın 210 gram ekmek kaç para oldu?
Feci kaza otomobil şarampole devrildi! Ölenler ve yaralılar var
Feci kaza otomobil şarampole devrildi! Ölenler ve yaralılar var
Kosova-Sırbistan krizinde gerilim tırmanıyor: Ordu ve polise “savaşa hazır ol” emri verildi!
Kosova-Sırbistan krizinde gerilim tırmanıyor: Ordu ve polise “savaşa hazır ol” emri verildi!
Yılbaşı öncesi yurtta sahte alkol operasyonu! İstanbul'da ele geçirildi: Piyasa değeri...
Yılbaşı öncesi yurtta sahte alkol operasyonu! İstanbul'da ele geçirildi: Piyasa değeri...
Spor eğitmeninin feci ölümü! Annesi yangını farketti ama...
Spor eğitmeninin feci ölümü! Annesi yangını farketti ama...
5 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Can kaybı var mı?
5 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Can kaybı var mı?
İtalyan basını duyurdu: Serie A'dan Enner Valencia'ya sürpriz talip!
İtalyan basını duyurdu: Serie A'dan Enner Valencia'ya sürpriz talip!