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Ukrayna önerdi Rusya'dan cevap gecikmedi

Ukrayna önerdi Rusya'dan cevap gecikmedi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın yıl dönümü olan şubatta "barış zirvesi" düzenlemeyi amaçladıklarını söyledi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Kuleba’nın önerisiyle ilgili olarak Rus basınına yaptığı açıklamada, “Rusya hiç bir zaman başkalarının dayatmasını kabul etmedi. Kendi arzusu ve sağduyuya dayanarak hareket etti.” dedi.

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Rusya'nın barış görüşmelerine hazır olduğunu söylemesinin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Kuleba, "Savaş alanında yaptıkları şeyler aksini kanıtlıyor." dedi.

Kuleba, 2023'te savaşı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarına ve bu süreçte diplomasinin önemli bir rol oynayacağına dikkati çekti.

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Zelenskiy'nin geçen hafta yaptığı Washington ziyaretinin önemine işaret eden Kuleba, ABD'nin 6 aydan kısa bir sürede patriot füze bataryalarını Ukrayna'ya konuşlandırmayı ve çalışır hale getirmeyi planladığını kaydetti.

BM konferans önerisine temkinli

BM Sözcüsü Florencia Soto Nino-Martinez yaptığı açıklamada Ukrayna’nın barış konferansı önerisine temkinli yaklaşarak, “Genel Sekreter defalarca sadece bütün tarafların istemesi halinde arabuluculuk yapacağını söyledi.” dedi.

Rusya konferans önerisi için ne dedi?

Bu arada Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Kuleba’nın önerisiyle ilgili olarak Rus basınına yaptığı açıklamada, “Rusya hiç bir zaman başkalarının dayatmasını kabul etmedi. Kendi arzusu ve sağduyuya dayanarak hareket etti.” dedi.

Peskov geçen hafta ise "Bugünün göz ardı edilemeyecek gerçekleri dikkate alınmadan hiçbir Ukrayna barış planı başarılı olamaz” ifadesini kullanmıştı.

Zelenskiy, Donbas'ta sıcak çatışmaların sürdüğünü belirtti

Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'ya karşı savaşın devam ettiği Donbas bölgesinde sıcak çatışmaların sürdüğünü söyledi.

Zelenskiy, gece saatlerinde sosyal paylaşım hesabından yayımladığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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