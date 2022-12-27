Çok az kaldı! Uzman isim beklenen haberi verdi

Dondurucu soğuklar etkili olmaya devam ederken İstanbul'da kar ne zaman yağacak merak ediliyor. Uzman isim Kerem Ökten beklenen haberi verdi. Ökten "Kar yağışının ülkecek tadını çıkaracağız az kaldı" dedi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun pek çok bölgesinde kar yağışının etkili olacağını açıkladı. Herkes İstanbul'a kar ne zaman yağacak diye merak ediyor. Uzman isim Kerem Ökten'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar dikkat çekti:

- Kar yağışının ülkecek tadını çıkaracağız. Az kaldı. İnanın çok az kaldı...

-Dikkat! Ocak ayında Sibirya soğukları Balkanlar ve Ülkemize sık sık inebilir. Ocak, Şubat ve Mart aylarında dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışları hayatı olumsuz etkileyebilir...

-Bu ay sonu alacağınız maaşın bir kısmını ısınma bütçesi olarak ayırmalısınız. Ocak ayı çok çetin kış koşulları görülebilir. Öyle senaryolar var ki; Türkiye'nin 5.500 metre üzerinden -46 derecelik bulutlar geçebilir...

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminleri ise şöyle