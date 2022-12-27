CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Temel Karamollaoğlu'na geçmiş olsun ziyareti

Ekrem İmamoğlu'na, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davadan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı çıkmış ve İmamoğlu'na destek için

6'lı masa liderleri Saraçhane'de bir araya gelmişti.

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu ise hastane randevusu nedeni ile mitinge katılamamıştı.