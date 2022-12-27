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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Temel Karamollaoğlu'na geçmiş olsun ziyareti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Temel Karamollaoğlu'na geçmiş olsun ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Saadet lideri rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir ortalarda görünmüyordu son olarak İmamoğlu'na destek için düzenlenen Saraçhane mitingine de katılmamıştı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaret, Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından duyuruldu.

Paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu'na geçmiş olsun ziyaretinde bulundu." ifadesi kullanıldı.

Ekrem İmamoğlu'na, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davadan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı çıkmış ve İmamoğlu'na destek için  6'lı masa liderleri Saraçhane'de bir araya gelmişti. Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu ise hastane randevusu nedeni ile mitinge katılamamıştı.

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