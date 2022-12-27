Ali Babacan'dan Mehmet Şimşek açıklaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan'la neden fotoğraf verdi?

Maliye eski Bakanı Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'ne katılmasıyla ilgili tartışmaya DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da dahil oldu. Babacan, Şimşek'in neden orada olabileceğini anlatırken, Altılı Masa liderlerinin ikili görüşmelerinde cumhurbaşkanı adayının isminin konuşulmaya başlandığını söyledi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, uzun yıllar hükümette birlikte çalıştığı Mehmet Şimşek'i AK Parti'ye katılacağı ve yeniden Kabine'de görev alacağı iddiaları için ilk kez konuştu. DEVA Partisi'nin kuruluşunda Mehmet Şimşek'le birlikte çalıştıklarını anlatan Babacan, "Mehmet (Şimşek) Bey, hangi gerekçeyle, niye o törendeydi? Niye orada durdu? Bilemiyorum" deyip tahminini açıkladı. Babacan, Altılı Masa'da cumhurbaşkanı adaylarının isimlerinin konuşulmadığını, ancak liderlerin ikili görüşmelerinde cumhurbaşkanı adaylarının isminin konuşulduğunu söyledi. Babacan, HDP'nin kapatılması halinde DEVA çatısı altında seçime gireceği iddiasını yalanladı. TV5’te Hasan Basri Akdemir’in sunduğu “Konuşmadan Olmaz” programına katılan Babacan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Masanın % 70’iyle dahi Türkiye kanatlanır

- (Altılı Masa'da) Çalışmalar beklediğimizden hızlı gitti. Beklediğimizden çok sayıda konuda arkadaşlarımız mutabakata vardı. En son genel başkanların siyasi karara bağlaması gereken hususlar ortaya çıkacak. Bu çalışma nihayetinde asgari müşterek çalışması. Masaya koyduklarımızın yüzde 70’inde diğer partiler mutabık kalsak dahi Türkiye kanatlanır uçar.

Bir parti desteklemese ortak aday olmaz

- Ortak aday, altı partinin de desteklediği aday demek. Altı partinin de desteklediği bir isim gerekiyor. Partilerden birisi desteklemiyorsa altılı masanın adayı olmaz. Niyetimiz; altı partinin ortak bir adayda altıda altı mutabakat sağlamasıdır.

Aday masadan olursa işimiz kolay

- Masa içinden olursa işimiz çok kolay. Çünkü altı genel başkandan birisinin aday olması durumunda zaten çalışmaların içerisinde, hepsine hakim. Zaten mutabakatın içerisinde. Ayrı bir mutabakat süreci işletmemize gerek yok. Altı genel başkanın dışında bir isim olursa, o ismin de bu mutabakat sürecine bir şekilde katılması gerekecektir.

Liderlerin ikili görüşmelerinde isim konuşuluyor -Altılı Masa'da bugüne kadar, ‘şu isim olur, bu isim olmaz’ demedik ama altılı masadaki liderlerin kendi aralarındaki ikili görüşmelerde isimler zikredilebiliyor.

HDP, DEVA ile mi seçime girecek?

Babacan, Beyaz TV yorumcusu Mehmet Sevigen’in, “HDP kapatılırsa, DEVA’dan seçime girecek” iddiasını ise, “Asılsız bir iddia. Topyekûn yalan” sözleriyle yalanladı. Babacan, şunları söyledi: “Meşru bir siyasi partiye kim terörist diyorsa asıl gerçek terörü onlar beslemiş oluyor. Dikkat edin. Burada demokratik bir çaba var. Meşru siyaset çabasını yok sayıp terör sınıfına koyduğunuzda terörü desteklemiş oluyorsunuz. ‘Siz hiç siyasetle uğraşmayın kardeşim, size siyasette alan açmayacağız’ diyorsunuz."

Emeklilik sistemini düzeltmek istiyorsanız istihdamı artıracaksınız

- EYT çözümüyle ilgili iki kriter var. Adalet ve finansal sürdürülebilirlik. İşin çözümü; emeklilik sistemini düzeltmek istiyorsanız istihdamı artıracaksınız. Kaç kişi çalışıyor, prim ödüyor? Kaç kişi emekli olmuş, maaş alıyor? Buradaki oran çok önemli. İstihdam artsa hiçbirisi sorun olmaz.

Lüks giyimde ciro yüzde 50 arttı

- Lüks bir giyim markasının yöneticilerinden cirolarının geçen yıldan bu yana euro bazında yüzde 50 arttığını öğrendim. Milyonlarca insan hayat boyu araba sahibi olamam hissinde. Ev almak zaten imkânsız. Ama bir yandan da en lüks marka arabalar satış rekoru kırıyor. Birkaç yüz bin kişi on bin dolarlık çanta, 5 bin dolarlık takım elbise alıyor. Niye? Para bunların eline geçti? Sayın Erdoğan verdi. Nasıl verdi? Faizle ve kur farkıyla verdi.

TÜİK Erdoğan'ın hatırını mı kıracak?

- Erdoğan 4,5 yıldır, ‘enflasyon düşecek’ diyor. Hangi enflasyon? TÜİK’in açıkladığı uydurma enflasyon. Siz gerçek enflasyona bakın. TÜİK’e talimatla enflasyonu her zaman düşürtebilirsiniz, ‘düşür’ dersiniz. Hatırını mı kıracaklar? 'Tabii ki düşürürüz' diyorlar, düşüyorlar.