Bakan Kirişçi'den çip krizi iddiasına yanıt! Süre uzatılacak mı?

Ecvil hayvanlara çip zorunluluğu uygulamasında süre 31 Aralık'ta sona eriyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, hayvanlara çip takılması uygulamasında bir sorunun olmadığını bildirdi. Bakan sürenin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin de "onu değerlendireceğiz. 5 gün var, olabilir."

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Bakan Kirişci, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin, sahipsiz hayvanlar ile evcil kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takılması uygulamasına ilişkin sorularını yanıtladı.

Sahipsiz hayvanlar için yapılması planlanan barınakların sorulması üzerine Kirişci, çalışmanın devam ettiğini, İstanbul'da 39 ilçeye yazıyı gönderildiğini ve bu belediyelerin değerlendirme sonrası dönüş yapacağını söyledi.

Kirişci, İstanbul'da hem Anadolu hem de Avrupa Yakası'nda barınakların yapılacağı yerlerinin hazır olduğu bilgisini vererek, istenildiği takdirde belediyeler ve Valilik koordinasyonunda bu yerlerin verilebileceğini kaydetti.

"Çip krizi yok"

"Mikroçip bulunmadığı" iddialarına ilişkin bir soru üzerine Kirişci, "Çip krizi yok, kimliklendirme işlemini il ve ilçe müdürlüklerimiz yapıyor." dedi.

"Süre uzatılabilir"

Bakan Kirişci, mikroçip uygulamasında sürenin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin de "Bakacağız, şu ana kadarki rakamlar ve genel gidişatına da bakarak onu değerlendireceğiz. 5 gün var, olabilir." diye konuştu.