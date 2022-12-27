İşe gitmek için evinden çıkan icra memuru dehşeti yaşadı!
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KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde işe gitmek için evinden çıkan icra memuru, kendisini takip eden bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Memur sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'de iddiaya göre, icra memuru B.A., işe gitmek için evinden çıktığı sırada, onu takip eden bir şüpheli tarafından her iki ayağında da silahla vuruldu.
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B.A. kanlar içinde kalırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. B.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Şüphelinin, B.A.'nın evine yakın bir noktada bulunan kafede bir süre oturduğu, B.A.'nın çıktığını görünce de kafeden ayrılarak yanına gittiği öğrenildi.
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