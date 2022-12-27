BIST 5.478
DOLAR 18,71
EURO 19,96
ALTIN 1.088,10
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Isparta’da otomobil şarampole devridi: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Isparta’da otomobil şarampole devridi: 2 ölü

ISPARTA’nın Senirkent ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Abone ol

Kaza dün akşam saatlerinde Senirkent- Büyükkabaca kara yolu Boşköy Mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası henüz öğrenilemeyen Yılmaz Yavuz’un (22) kullandığı otomobil şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Alihan Balım (20), Bayram Kızıl (24), Mehmet Arif Taşdemir (24) ve İbrahim Yılmaz Can (41) sağlık ekipleri tarafından Senirkent Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Mehmet Arif Taşdemir ve İbrahim Yılmaz Can hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Çin namluyu gösterdi Tayvan harekete geçti askeri süre kararı
Çin namluyu gösterdi Tayvan harekete geçti askeri süre kararı
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Temel Karamollaoğlu'na geçmiş olsun ziyareti
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Temel Karamollaoğlu'na geçmiş olsun ziyareti
Ali Babacan'dan Mehmet Şimşek açıklaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan'la neden fotoğraf verdi?
Ali Babacan'dan Mehmet Şimşek açıklaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan'la neden fotoğraf verdi?
Bakan Kirişçi'den çip krizi iddiasına yanıt! Süre uzatılacak mı?
Bakan Kirişçi'den çip krizi iddiasına yanıt! Süre uzatılacak mı?
Bebeğini evin tuvaletinde doğurdu camdan attı! Gaz sancısı sandım...
Bebeğini evin tuvaletinde doğurdu camdan attı! Gaz sancısı sandım...
Bakan Koca'dan flaş SMA ilacı açıklaması! Gözler Bilim Kurulu toplantısına çevrildi
Bakan Koca'dan flaş SMA ilacı açıklaması! Gözler Bilim Kurulu toplantısına çevrildi
Elektronik eşyalarda yeni dönem! Yönetmelikler yürürlüğe girdi
Elektronik eşyalarda yeni dönem! Yönetmelikler yürürlüğe girdi
Sümeyra Turan'ın ilk kitabı yayınlandı: Yeni Ateizm
Sümeyra Turan'ın ilk kitabı yayınlandı: Yeni Ateizm
Caner Erkin'in yeni adresi mi? İtalya takımı ilgileniyor iddiası
Caner Erkin'in yeni adresi mi? İtalya takımı ilgileniyor iddiası
Gece gündüz demiyor mahalleli çileden çıktı! Polis ikinci kez gözaltına almaya geldi
Gece gündüz demiyor mahalleli çileden çıktı! Polis ikinci kez gözaltına almaya geldi
İstanbul'da otobüs, metrobüs, metro, minibüs ve taksi ücretlerine zam geldi! İşte 2023 zamlı tarife
İstanbul'da otobüs, metrobüs, metro, minibüs ve taksi ücretlerine zam geldi! İşte 2023 zamlı tarife
Edremit Körfezi'nde köpek balığı paniği
Edremit Körfezi'nde köpek balığı paniği