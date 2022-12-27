AK Parti'den EYT ve memur-emekli zammı açıklaması! Canlı yayında duyurdu refah payı detayı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN TÜRK canlı yayınında Dicle Canova'nın gündeme dair sorularını yanıtladı. Dağ, emekli-memur zammından milyonların beklediği EYT düzenlemesine ilişkin birçok konuya değindi. AK Partili Dağ seçim tarihini de verdi.

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2023 asgari ücret açıklandı şimdi gözler EYT ve emekli-memur maaşlarına yapılacak zamda... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı yayında çok önemli açıklamalar yaptı. Karadeniz'deki yeni doğal gaz keşfine ilişkin konuşan Dağ, "Dışa bağımlılığımızı azaltmamız lazım. Mart sonu itibarıyla inşallah evlerimize gelecek. Fiyatlara yansıyacak" dedi.Dağ şunları kaydetti:

Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi

Bu adayla ilgili görüşmeden ziyade, ipler çok gerildi, yumuşatabilir miyiz diye. Bu kadar sözden sonra yüz yüze bakmaları manidar. Daha seçime gitmeden aralarında kavga çıktı.

Seçim tarihi öne çekilecek mi?

Şu anda seçim takviminin öne alınmasıyla ilgili bir karar almış değiliz. Müzakere konusu da olmadı. Haziran ayının tatile denk gelmesi gibi tartışmaları takip ediyoruz. Şu andaki seçim tarihi 18 Haziran 2023. Değişen bir durum söz konusu değil.

Memur-emekli maaşlarına zam ne olur?

Enflasyona milletimizi ezdirmeyeceğiz diye çok net ifade ettik. (En düşük emekli aylığı) Daha önceki artışlarda da seyyanen bir artış yapıldı. En düşük emekli aylığına refah payı gelebilir. Burada bir emekli aylığı bağlarken ödemiş olunan prime göre oluyor. Çalışma Bakanlığımız süreci yürütüyor.

EYT'de yaş kriteri olacak mı?

En ince ayrıntısına kadar çalışılması gereken bir husus. Milletimizin maksimum memnuniyetini sağlayacağız. Söz verdiğimiz bu meseleyi çözüme kavuşturacağız.